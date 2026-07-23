مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه ارتش؛
سه پایگاه آمریکا در کویت هدف مجدد حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، مراکز و یگانهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاههای الدوحه، علی السالم و عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپادی قرار داد.
به گزارش ایلنا،روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به ادامه گستاخیها و تجاوزات دشمن خبیث به کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و سوم عملیات صاعقه، ساعاتی قبل، محل استقرار انبارهای مهمات و اقلام لجستیکی ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه الدوحه، مخازن سوخت در پایگاه علی السالم و انبار مهمات در اردوگاه عریفجان کویت را هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عظمت و استواری ایران در مصاف با شقیترین دشمن بشریت، عنوان کرد: لازمه حفظ این اقتدار، تقویت اتحاد و هم افزایی و پایبندی به شعار همه ایران برای ایران است.