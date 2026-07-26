وکیل پرونده در گفتوگو با ایلنا:
جزئیات اخاذی از زنان و دختران لرستانی با کانال جعلی «پرستوهای نظام»/ درخواست طلاق یکی از قربانیان از ترس واکنش همسرش
یک وکیل دادگستری با تشریح آخرین وضعیت پرونده کانال «پرستوهای نظام» اعلام کرد: سه متهم این پرونده بازداشت شدهاند و اتهاماتی از جمله اخاذی و نشر اکاذیب متوجه آنهاست. به گفته او، بیش از ۲۰۰ نفر تاکنون شکایت کردهاند و آثار روانی این پرونده همچنان ادامه دارد.
فریبرز حدادی وکیل دادگستری درباره پرونده انتشار تصاویر تعدادی از زنان لرستانی در کانالهای مجازی با عنوان پرستوهای نظام اظهار کرد: هر سه متهم این پرونده دستگیر شدهاند و برای آنها قرار تأمین صادر شده است.
کانال «پرستوهای نظام» با هدف اخاذی از افراد ایجاد شده بود
وی درباره تعداد افراد آسیبدیده گفت: تعداد دقیق این افراد بهصورت رسمی اعلام نشده اما آنچه در فضای مجازی مشاهده میشود، نشان میدهد که ظاهراً افراد زیادی درگیر این ماجرا شدهاند.
این وکیل دادگستری درباره نحوه فعالیت متهمان تصریح کرد: این موضوع ارتباطی با لیدرهای تجمعات نداشت و صرفاً با هدف اخاذی انجام شده بود. متهمان کانالی با عنوان «پرستوهای نظام» ایجاد کرده بودند و از تصاویر افراد استفاده کرده بودند، اما هدف اصلی آنها اخاذی از افراد بود.
حدادی ادامه داد: بر اساس اظهارات برخی از شاکیان، متهمان در ازای دریافت پول، هم تصاویر را حذف میکردند و هم هویت فردی را که تصویر را برای آنها ارسال کرده بود، در اختیار شاکی قرار میدادند. برای مثال، ابتدا برای حذف تصویر مبلغی مانند دو میلیون تومان درخواست میکردند و اگر مبلغ بیشتری پیشنهاد میشد، آیدی فرد ارسالکننده تصویر را نیز ارائه میدادند.
اخاذی متهمان از یک تا ۱۰ میلیون تومان متغیر بود
یکی از شاکیان برای حذف تصویرش حاضر بود ۵۰ میلیون تومان بپردازد
وی درباره مبالغ اخاذی گفت: مبالغ دریافتی ثابت نبود و از حدود یک میلیون تومان تا پنج میلیون و حتی ۱۰ میلیون تومان متغیر بود. مشخص نیست بر چه اساسی این مبالغ تعیین میشد.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از موکلانم به مدت دو روز به متهمان پیام میداد و حتی اعلام کرده بود حاضر است ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند تا تصویرش حذف شود، اما به دلیل حجم بالای پیامها، پاسخی دریافت نکرد و موفق به پرداخت پول نیز نشد.
هر سه متهم در زندان خرمآباد نگهداری میشوند
یکی از متهمان زیر ۱۸ سال است
حدادی درباره هویت متهمان گفت: هیچیک از آنها اهل لرستان نیستند و هر سه نفر از شهرستانهای دیگر هستند. آنها یکدیگر را میشناختند و تا جایی که اطلاع دارم، دستکم یکی از آنها زیر ۱۸ سال سن دارد و درباره دو نفر دیگر اطلاعی از سن دقیقشان ندارم. در حال حاضر نیز هر سه نفر در زندان خرمآباد نگهداری میشوند.
وی با اشاره به اتهامات متهمان اظهار کرد: علاوه بر اخاذی، اتهام نشر اکاذیب نیز متوجه آنها است. آنها چندین کانال ایجاد کرده بودند که کانال اصلی حدود ۲۷ هزار عضو داشت و از طریق ایجاد چند کانال دیگر و انتشار لینک متقابل، در مجموع حدود ۳۵ هزار عضو جذب کرده بودند. تاکنون تنها تعداد اندکی از افراد آسیبدیده شکایت خود را ثبت کردهاند.
احتمال فعالیت کانال مشابه «پرستوهای نظام» در تبریز را بررسی میکنیم
حدادی درباره موکلان خود در این پرونده گفت: تعداد زیادی از این افراد با من تماس گرفتند اما متاسفانه تعداد اندکی حاضر به شکایت شدند و من برای حدود ده نفر در این پرونده وکالت میکنم. حتی خبر رسیده که بهتازگی کانال مشابهی در تبریز ایجاد شده است. شب گذشته لینک آن را برای من ارسال کردند و گفتند که این موضوع را نیز پیگیری کنیم. هنوز صحت و سقم آن را بررسی نکردهام، اما در نگاه اولیه مشاهده کردم که تصاویر چند خانم در آن منتشر شده بود. پس از بررسی دقیق، اگر موضوع تأیید شود، اطلاعرسانی خواهم کرد.
یکی از قربانیان از ترس واکنش همسرش درخواست طلاق داد
قربانیان پس از انتشار تصاویر با موجی از تماسهای نامناسب روبهرو شدند
وی با اشاره به پیامدهای انتشار تصاویر قربانیان اظهار کرد: مشکلات این افراد تنها به اخاذی محدود نشده است. در برخی موارد، علاوه بر انتشار تصویر، شماره تلفن افراد نیز منتشر شده و همین موضوع باعث ایجاد مزاحمتهای فراوان برای آنها شده است. یکی از موکلانم در چند روز اخیر حدود ۱۰ شماره تلفن برای ما ارسال کرده و گفته است افراد مختلف با او تماس میگیرند و سؤالات نامناسبی از او میپرسند. او بارها توضیح داده که مطالب منتشرشده در کانالها کذب است و از تماسگیرندگان خواسته است که مزاحم او نشوند.
حدادی افزود: یکی دیگر از موکلانم از ترس واکنش همسرش، درخواست طلاق داده است. این خانم میگفت نگران است که اگر همسرش مطالب منتشرشده را ببیند، ممکن است همان شب او را به قتل برساند. به گفته خودش، حدود ۵۰ درصد علت درخواست طلاق، همین نگرانی بوده است. ظاهراً فردی که اطلاعات شخصی او را در اختیار داشته، آن اطلاعات را در اختیار گردانندگان کانال قرار داده است.
فقط متهمان اصلی مقصر نیستند؛ هویت منتشرکنندگان اطلاعات هم باید مشخص شود
وی درباره روند شکایتها گفت: شکایت ما تنها متوجه این سه متهم نیست، بلکه از افرادی که تصاویر و اطلاعات اشخاص را در اختیار آنها قرار دادهاند نیز شکایت کردهایم و خواستار اعلام هویت آنها هستیم، زیرا آنها نیز از عوامل وقوع این جرم محسوب میشوند.
حدادی توضیح داد: هرچه تعداد شاکیان بیشتر باشد، از نظر حقوقی در بحث تعدد جرم تأثیرگذار است و قاضی میتواند قرار تأمین و وثیقه سنگینتری برای متهمان صادر کند. اما اگر از میان تعداد زیادی فرد آسیبدیده، تنها تعدادی از افراد شکایت کنند، طبیعتاً تأثیر چندانی در روند رسیدگی نخواهد داشت. متأسفانه بسیاری از مردم تصور میکنند که موضوع تمام شده است، در حالی که اگر برخورد قاطعی صورت نگیرد، افراد دیگر نیز به تکرار چنین جرائمی تشویق خواهند شد.
وی با اشاره به یکی از موکلان خود گفت: یکی از خانمها به من گفت که انتشار تصویرش برایش اهمیتی ندارد، اما چون این اقدام توسط یکی از همشهریانش انجام شده، شکایت کرده است تا فرد خاطی مجازات شود و دیگر چنین جرمی را تکرار نکند.
شبکه ارسال اطلاعات قربانیان بدون نظم و برنامه مشخص فعالیت میکرد
حدادی در ادامه درباره افرادی که تصاویر و اطلاعات اشخاص را در اختیار گردانندگان کانال قرار میدادند، گفت: شنیدهام برخی از این افراد در قبال ارسال اطلاعات، مبالغی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردهاند، اما برخی دیگر نیز گفتهاند این اطلاعات را بدون دریافت پول در اختیار آنها قرار دادهاند. به نظر میرسد نظم مشخصی در این شبکه وجود نداشته و شاید به دلیل تعدد افراد و بیتجربگی آنها، فعالیتشان کاملاً آشفته و بدون برنامه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته جالب این بود که وقتی تصاویر پروفایل متهمان را مشاهده کردم، ابتدا تصور کردم شماره تلفن شخص دیگری را هک کردهاند یا از تصویر فرد دیگری برای رد گم کردن استفاده کردهاند، اما مشخص شد تصاویر پروفایل، عکس واقعی خودشان بوده است. حتی به این موضوع هم فکر نکرده بودند که برای پنهان کردن هویت خود از تصویر دیگری استفاده کنند یا راهی برای رد گم کردن در نظر بگیرند.
این وکیل دادگستری درباره محتوای منتشرشده در کانالها اظهار کرد: مطالب منتشرشده صرفاً به انتشار عکس محدود نبود، بلکه نسبتهای غیراخلاقی و اتهامات سنگینی به افراد داده میشد. برای مثال، درباره برخی دختران نوشته بودند که از چه سنی با چه افرادی رابطه داشتهاند و حتی نام اشخاص را نیز ذکر کرده بودند. همچنین آدرس برخی مکانها را منتشر میکردند و مدعی میشدند این افراد در آن مکانها مرتکب اعمال غیراخلاقی میشوند. حتی درباره اعضای خانواده نیز مطالب کذب منتشر میکردند و ادعاهایی درباره مادر، خواهر یا سایر بستگان آنها مطرح میشد.
پسران ۱۴ تا ۱۶ ساله هم قربانی انتشار تصاویر و مطالب کذب شدند
حدادی افزود: این اقدامات تنها متوجه دختران نبود، بلکه تصاویر پسران ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ساله را نیز منتشر کرده بودند و مطالبی درباره آنها نوشته بودند که مشکلات جنسی دارند. تعدادی از همین پسران نیز به من مراجعه کردند و شکایت خود را مطرح کردند. برخی از این خانوادهها آسیب روحی بسیار شدیدی دیده بودند. برای مثال، مادر یکی از این نوجوانان میگفت سه روز است هیچکدام از اعضای خانواده غذا نخوردهاند و از ترس اینکه فرزندش دست به خودکشی بزند، حتی موضوع را به پدر خانواده نیز نگفته است. این نوجوان مرتب میگفت که مردم این مطالب را باور میکنند و هرچه خانواده به او اطمینان میدادند که کسی چنین مطالبی را باور نمیکند، باز هم از نظر روحی تحت فشار بود.
۹۰ درصد خانوادهها پس از اطلاع از واقعیت، از فرزندان قربانی حمایت کردند
وی درباره نگرانی از وقوع حوادث ناموسی گفت: با توجه به شرایط فرهنگی استان، طبیعی بود که چنین نگرانیهایی وجود داشته باشد، اما خوشبختانه در حدود ۹۰ درصد موارد، خانوادهها از فرزندان خود حمایت کردند. به اعتقاد من، این موضوع تا حد زیادی نتیجه اطلاعرسانی رسانهها بود. ما بارها اعلام کردیم که این کانال صرفاً با هدف اخاذی ایجاد شده و بسیاری از این دختران قربانی بودهاند و هیچگونه تخلفی نداشتهاند. همین اطلاعرسانی باعث شد خانوادهها در کنار فرزندانشان قرار بگیرند.
حدادی ادامه داد: یکی از خانمها به من گفته بود که از برادرش میترسد و تصور میکند اگر موضوع را بفهمد، او را به شدت تنبیه خواهد کرد، اما وقتی حقیقت روشن شد، برادرش از او حمایت کرد. در مورد دیگری، دختر ۱۴ یا ۱۶ سالهای با گریه با من تماس گرفت و گفت میخواهد خودکشی کند. از او پرسیدم مگر چه تصویری از تو منتشر شده است؟ گفت حتی عکس باحجاب من را منتشر کردهاند، اما میترسم پدرم مرا بکشد. به او گفتم حقیقت را با پدرت در میان بگذارد و اگر لازم شد من نیز با او صحبت خواهم کرد. دو روز بعد دوباره تماس گرفت و گفت پدرش نهتنها از او حمایت کرده، بلکه تصمیم گرفته برای پیگیری پرونده به من وکالت بدهد و به او گفته است که هیچ ایرادی متوجه دخترش نیست.
وی در عین حال تأکید کرد که همه واکنشها مثبت نبوده است و گفت: این کانال به محلی برای تسویهحسابهای شخصی نیز تبدیل شده بود.
متهمان کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و بازداشت شدند
بیش از ۲۰۰ نفر در پرونده شکایت کردهاند
حدادی درباره عملکرد دستگاه قضایی نیز اظهار کرد: با وجود اینکه اکنون بیش از ۲۰۰ نفر در این پرونده شکایت خود را مطرح کردهاند و این رقم در مقایسه با تعداد کل قربانیان هنوز اندک است، اما باید از سرعت عمل دستگاه قضایی تقدیر کرد. واقعاً هیچکس، حتی ما که وکیل هستیم، تصور نمیکردیم رسیدگی با این سرعت انجام شود. عملکرد مسئولان قضایی بسیار سریع بود و در مجموع ظرف حدود ۴۸ ساعت متهمان شناسایی و بازداشت شدند.
حدادی با اشاره به روند فعالیت این کانال گفت: این کانال پیش از آن تصاویر افرادی از تهران را منتشر میکرد. به نظر میرسد انتشار تصاویر در تهران بازخورد زیادی نداشت، زیرا افراد یکدیگر را نمیشناسند و موضوع به همان اندازه فراگیر نمیشود. اما در شهرهای عشایری و لرنشین، مردم شناخت بیشتری از یکدیگر دارند و همین مسئله باعث میشود انتشار تصویر یک فرد به سرعت در سطح شهر بازتاب پیدا کند.
آثار روانی انتشار تصاویر قربانیان ممکن است تا ماهها ادامه داشته باشد
وی افزود: گردانندگان کانال ابتدا چند تصویر از افراد لرستانی منتشر کردند و وقتی دیدند مردم از روی کنجکاوی برای مشاهده تصاویر وارد کانال میشوند، انگیزه بیشتری پیدا کردند و تمرکز خود را بر لرستان و شهرهای لرنشین گذاشتند.
حدادی با تأکید بر آثار روانی این ماجرا گفت: پیامدهای این پرونده هنوز هم ادامه دارد و احتمالاً تا چند ماه دیگر نیز آثار آن در میان مردم باقی خواهد ماند. دختران و پسران کمسنوسال فشار روحی شدیدی را تحمل کردهاند.