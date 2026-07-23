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سیاسی



دفاعی امنیتی ۰۱ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۰۵:۰۳:۱۹

شهادت دو تن در اثر حمله متجاوزان آمریکایی به اطراف مرز شلمچه

معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان گفت: متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه و شهر اندیمشک حمله کردند.