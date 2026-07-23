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شهادت دو تن در اثر حمله متجاوزان آمریکایی به اطراف مرز شلمچه

شهادت دو تن در اثر حمله متجاوزان آمریکایی به اطراف مرز شلمچه
کد خبر : 1817266
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معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان گفت: متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه و شهر اندیمشک حمله کردند.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی گفت: یک نقطه در اطراف مرز بین‌المللی شلمچه مورد حمله موشکی رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفت.

حیاتی اظهار داشت: بر اثر این حمله دو تن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و ۱۱ تن دیگر مجروح شدند‌.

معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: همچنین یک نقطه از اطراف شهر اندیمشک، مورد حمله موشکی رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفت.

حیاتی گفت: خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

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