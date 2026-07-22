به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در صفحه شخصی خود درخصوص جلسه استماع کنگره آمریکا درباره عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران، که صرفا بر هزینه‌های مالی جنگ متمرکز بود، نوشت: «شرم‌آور است که در جریان جلسه استماع کنگره آمریکا راجع به عملکرد وزیر جنگ این کشور در جنگ علیه ملت ایران، حتی یک سوال درباره ابعاد انسانی این جنگ بی‌رحمانه مطرح نشد.»