به گزارش ایلنا، فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت مادر همسر سپهبد شهید سلامی در پیامی تاکید کرد: آن بانوی فداکار و صبور، خود الگویی بسزا از ایمان، استقامت و مجاهدت خاموش بود.



پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت والده همسر سپهبد شهید سلامی به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



انّا لله و انّا الیه راجعون



همسر گرانقدر سپهبد شهید سرافراز، حاج حسین سلامی (رضوان الله تعالی علیه)



سلام علیکم؛



خبر درگذشت والده مکرمه، بانوی مومنه و پرهیزگار، حاجیه خانم صدیقه باطنی واصل و موجب تألم گردید.



بی‌گمان، آن بانوی فداکار و صبور، خود الگویی بسزا از ایمان، استقامت و مجاهدت خاموش بود. او با صبر و بردباری خویش، مشعل فروزان عشق به اهل بیت (علیهم السلام) را در خانواده افروخت و ثمرهٔ آن، تربیت و همراهی با مردی شد که عمری در راه انقلاب، اسلام و حفظ کیان ایران اسلامی، با دشمنان تا پای جان ایستاد و در نهایت، جام گوارای شهادت را نوشید. بی‌تردید، رحمت و مغفرت الهی، همنشینی با حضرت صدیقهٔ طاهره، فاطمهٔ زهرا (سلام الله علیها) و همجواری با داماد برومندش، شهید سلامی عزیز، از الطاف کریمانهٔ پروردگار برای این بانوی سعیده خواهد بود.



اینجانب این ضایعهٔ اندوهبار را به آن بانوی گرانقدر، بیت معزز و فرزندان دلبند آن سردار شهید، و نیز به تمامی بستگان و ارادتمندان به این خاندان پاک و انقلابی، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال، برای آن بانوی شریفه، رحمت و غفران واسعه، و برای بازماندگان ارجمند، صبری جمیل و اجر جزیل و ثبات قدم در خیمه ولایت مسألت را دارم.»



همچنین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تسلیت دیگری در پی درگذشت مادر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این بانوی شریفه و فاضله، با پرورش فرزندانی مؤمن، انقلابی و مجاهد در سنگرهای دفاع از حریم قرآن و عترت و حرم جمهوری اسلامی ایران به مانند جناب عالی و اخوان شهید، از افتخارات میهن و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ایران عزیز به شمار می‌رود.



به گزارش ایسنا، پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی درگذشت مادر حسین مظفر به شرح زیر است:



«بسم الله الرحمن الرحیم



برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسین مظفر؛



سلام علیکم؛



خبر درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و پرهیز کار شهیدان والامقام حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم)، موجب تأثر و تألم عمیق گردید.



این بانوی شریفه و فاضله، با پرورش فرزندانی مؤمن، انقلابی و مجاهد در سنگرهای دفاع از حریم قرآن و عترت و حرم جمهوری اسلامی ایران به مانند جناب عالی و اخوان شهید، از افتخارات میهن و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ایران عزیز به شمار می‌رود.



اینجانب فقدان آن مادر صبور و با تقوا را به جنابعالی، سایر بازماندگان معزز و پرچمداران مقاومت و ایستادگی تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.



از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، علو درجات، رضوان و رحمت واسعه الهی و همنشینی با بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان شهیدش و برای جنابعالی و عموم بازماندگان، شکیبایی، پاداش صابران و توفیق روزافزون در خیمه ولایت و خدمت به انقلاب اسلامی و ایران عزیز مسئلت دارم.»