به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت به خاک‌سپاری قطعه‌های تازه پیداشده از پیکر کودکان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب که روز ۹ اسفند ۱۴۰۵ در اولین روز از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شهادت رسیدند، نوشت:

" با تکه‌های پیکرمان با گیسوان دخترمان می‌خواستید چه کار کنید؟

امروز قطعه‌های تازه پیداشده بدن کودکانمان در میناب را به خاک سپردیم؛ با هر قطعه، بخشی از وجود ما نیز به خاک رفت.

هر تکه از پیکر کوچک کودکانمان، سندی ماندگار از رنجی است که هرگز از حافظه ایرانیان پاک نخواهد شد.

اما این سوگ تنها متعلق به یک ملت نیست؛ هشداری است به وجدان جامعه جهانی. بزرگ‌ترین تهدید پیش روی تمدن انسانی، عادی شدن اندیشه‌ای است که با ادعای «کمک به ملت‌ها».

همه مرز‌های قانونی و اخلاقی را در می‌نوردد تا قدرت عریان را به نمایش بگذارد؛ اندیشه‌ای که فناوری را در خدمت ویرانی، رسانه را در خدمت انکار، و حقیقت را در خدمت روایت‌های دروغین به کار می‌گیرد و با خونسردی تمام شنیع‌ترین جنایات را توجیه می‌کند.

ما زنده‌ایم مثل امید این چند روزه را بروید بر کُشتن افتخار کنید "