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هشدار غریب‌آبادی؛

اروپا در کنار متجاوزان قرار نگیرد

اروپا در کنار متجاوزان قرار نگیرد
کد خبر : 1817251
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معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، با هشدار به دولت‌های اروپایی تأکید کرد: هر کشوری که پایگاه یا سرزمین خود را در اختیار متجاوز قرار دهد، شریک تجاوز محسوب خواهد شد.

به گزارش ایلنا کاظم غریب‌آبادی؛ معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: 

" ‌در نشست با ۲۵ نفر از سفرا و کارداران اروپایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل جاری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را تشریح و خاطرنشان کردم در جنگ ۴۰ روزه شکست سختی را به متجاوزان تحمیل کردیم.

 در دور جدید تجاوز نظامی نیز قاطعانه از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می کنیم. ‌این جنگ‌ها، هیچ دستاورد راهبردی برای آمریکا ایجاد نکرده و فقط صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می اندازند.

همچنین گفتم انتظار می رود که اروپا از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل صیانت کرده و تجاوز را محکوم کند. ‌البته معدودی از اروپایی ها مانند اسپانیا مواضع اصولی اتخاذ کردند.

لازم است دولت‌های اروپایی توجه داشته باشند که در اختیار قراردادن پایگاه و سرزمین به متجاوز، آنها را در زمره متجاوزین قرار خواهد داد. انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنباله‌رو نیروی متجاوز. "

 

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