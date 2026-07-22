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هشدار قرارگاه خاتم:

اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود

اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود
کد خبر : 1817237
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قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد: در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

رئیس جمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودک کش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت های کشور نموده است.

 پیرو هشدار شب گذشته اعلام می شود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفا باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.

 در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.

 تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.

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