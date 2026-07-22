پیوندهای ایران و عراق را هیچ عامل و مرزی قادر به گسستن نیست

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در آیین دریافت استوارنامه آقای یاسر عبدالزهره الحجاج سفیر جدید عراق در تهران، با آرزوی موفقیت برای وی در دوره مأموریت خود، بر عمق روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق تأکید کرد و گفت: مناسبات دو کشور، فراتر از روابط متعارف میان دو همسایه، بر پایه پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و تمدنی استوار است و ملت‌های ایران و عراق دارای سرنوشت، منافع و آرمان‌های مشترک هستند؛ پیوندی که هیچ عامل و مرزی قادر به گسستن آن نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه و جهان اسلام، اظهار داشت: منطقه ما از نعمت‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر انسانی، طبیعی و اقتصادی برخوردار است و اگر کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای اسلامی، همکاری‌ها و هم‌افزایی‌های خود را در چارچوب منافع مشترک گسترش دهند، خواهند توانست آینده‌ای مبتنی بر صلح، امنیت، رفاه، پیشرفت و توسعه پایدار برای ملت‌های خود رقم بزنند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای افزود: جمهوری اسلامی ایران بر توسعه و گسترش تعاملات با عراق و دیگر کشورهای منطقه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری، فرهنگی، سیاسی و مردمی تأکید دارد و معتقد است تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به الگویی موفق از همگرایی منطقه‌ای و همکاری میان کشورهای اسلامی تبدیل شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به مراسم باشکوه و تاریخی تشییع رهبر شهید ایران در عراق، این حضور گسترده و کم‌نظیر مردمی را جلوه‌ای روشن از پیوندهای عمیق عاطفی، اعتقادی و فرهنگی دو ملت توصیف کرد و گفت: این همدلی و همراهی، برای بسیاری از ناظران و قدرت‌های خارجی قابل تصور نبود و نشان داد که سرمایه اجتماعی میان ملت‌های ایران و عراق، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه روابط دوجانبه و تقویت همگرایی منطقه‌ای است. امیدواریم بتوانیم مسیر و آرمان‌های آن شهید بزرگوار را در جهت تحکیم وحدت، توسعه همکاری‌ها و ساختن منطقه‌ای مقتدر، امن و پیشرفته ادامه دهیم.

پزشکیان با اشاره به مسئولیت سفیر جدید عراق در توسعه مناسبات دوجانبه، اظهار داشت: انتظار می‌رود در دوره مأموریت جنابعالی، روابط ممتاز جمهوری اسلامی ایران و عراق در همه حوزه‌ها بیش از پیش تعمیق یافته و زمینه‌های جدیدی برای همکاری و تعامل میان دو کشور فراهم شود.

یاسر عبدالزهره الحجاج سفیر جدید جمهوری عراق نیز در این مراسم، با تأکید بر جایگاه ممتاز روابط تهران و بغداد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از روابطی راهبردی، ریشه‌دار و مبتنی بر اعتماد متقابل برخوردارند و ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد.

وی سفر قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق و هیئت عالی‌رتبه به جمهوری اسلامی ایران را فرصتی مهم برای ارتقای سطح روابط دوجانبه دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه‌های مورد علاقه دو کشور باشد.

سفیر عراق همچنین با اشاره به مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران در عراق، این حضور گسترده مردمی را نماد اوج همدلی، همبستگی و پیوندهای عمیق میان ملت‌های ایران و عراق توصیف کرد و گفت: استقبال کم‌نظیر مردم عراق از رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عتبات عالیات و شعارهای محبت‌آمیزی که از سوی مردم سر داده شد، بیانگر جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران و عمق روابط برادرانه میان دو ملت است.