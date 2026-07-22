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نیروی دریایی سپاه: :

اخطار می‌دهیم که از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز استفاده نکنید

اخطار می‌دهیم که از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز استفاده نکنید
کد خبر : 1817226
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فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار پستی نوشت: مسیرهای جایگزین، ناایمن و خطرناک است، اخطار می‌دهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.

 

به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست. 

در ادامه این پیام آمده است: مسیرهای جایگزین، ناایمن و خطرناک است، اخطار می‌دهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
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