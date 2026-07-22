به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست.

در ادامه این پیام آمده است: مسیرهای جایگزین، ناایمن و خطرناک است، اخطار می‌دهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.