نیروی دریایی سپاه: :
اخطار میدهیم که از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز استفاده نکنید
فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار پستی نوشت: مسیرهای جایگزین، ناایمن و خطرناک است، اخطار میدهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست.
در ادامه این پیام آمده است: مسیرهای جایگزین، ناایمن و خطرناک است، اخطار میدهیم استفاده نشود که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.