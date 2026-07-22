اگر امنیت ما تامین نباشد هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: معادلهٔ این جنگ مشخص است: یا همه یا هیچکس!



وی افزود: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است.