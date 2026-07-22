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قالیباف:

اگر امنیت ما تامین نباشد هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود

اگر امنیت ما تامین نباشد هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود
کد خبر : 1817225
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رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است.

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: معادلهٔ این جنگ مشخص است: یا همه یا هیچکس!

وی افزود: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است.

 

قالیباف خاطرنشان کرد: بارها گفته‌ایم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمی‌گردد.

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