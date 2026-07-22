خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولایتی:

جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار دارد

جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار دارد
کد خبر : 1817224
لینک کوتاه کپی شد.

​مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب گفت: جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی است. تصورِ ضربه‌زدنِ کم‌هزینه به ایران، خطایی است که می‌تواند پیامدهایش بسیار فراتر از میدان نظامی باشد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار دارد؛ تصورِ ضربه‌زدنِ کم‌هزینه به ایران، خطایی است که می‌تواند پیامدهایش بسیار فراتر از میدان نظامی به بازار انرژی و اقتصاد جهانی منتقل شود.

وی افزود: کاخ سفید بداند که با تهدید ایران و بسیج متحدین منطقه‌ای و فعال کردن لابی اروپا، به امنیت و ثبات بیشتر نمیرسد بلکه پیامد خطاها را جهانی خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل