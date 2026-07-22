به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار دارد؛ تصورِ ضربه‌زدنِ کم‌هزینه به ایران، خطایی است که می‌تواند پیامدهایش بسیار فراتر از میدان نظامی به بازار انرژی و اقتصاد جهانی منتقل شود.