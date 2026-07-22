ولایتی:
جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار دارد
مشاور بینالملل رهبر انقلاب گفت: جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی است. تصورِ ضربهزدنِ کمهزینه به ایران، خطایی است که میتواند پیامدهایش بسیار فراتر از میدان نظامی باشد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور بینالملل رهبر معظم انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مرحله جدیدی از بازدارندگی قرار دارد؛ تصورِ ضربهزدنِ کمهزینه به ایران، خطایی است که میتواند پیامدهایش بسیار فراتر از میدان نظامی به بازار انرژی و اقتصاد جهانی منتقل شود.
وی افزود: کاخ سفید بداند که با تهدید ایران و بسیج متحدین منطقهای و فعال کردن لابی اروپا، به امنیت و ثبات بیشتر نمیرسد بلکه پیامد خطاها را جهانی خواهد کرد.