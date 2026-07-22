به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران عصر امروز چهارشنبه در آیین دریافت استوارنامه آقای ایدین کرونین، سفیر جدید ایرلند در تهران، با آرزوی موفقیت برای وی در دوره مأموریت خود، ابراز امیدواری کرد این مأموریت بتواند زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر روابط و گسترش همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ایرلند در چارچوب احترام متقابل، گفت‌وگو و منافع مشترک باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اشتراک دیدگاه‌های دو کشور در برخی موضوعات مهم بین‌المللی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و ایرلند در حوزه‌هایی همچون مخالفت با اشغالگری، حمایت از حقوق ملت فلسطین و ضرورت پرهیز از برخوردهای تبعیض‌آمیز و استانداردهای دوگانه در نظام بین‌الملل، دیدگاه‌های نزدیکی دارند و این اشتراکات می‌تواند مبنای مناسبی برای تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و همکاری‌های بین‌المللی باشد.پزشکیان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل اصلی گسترش بی‌ثباتی، ناامنی و تشدید بحران‌های منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی و حمله به زیرساخت‌های عمومی، از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و اصول بنیادین انسانی، هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

رئیس‌جمهور با انتقاد از رویکردهای دوگانه برخی قدرت‌ها در قبال مسائل حقوق بشری، افزود: متأسفانه در حالی که در برخی موضوعات محدود، ادعاهای گسترده‌ای درباره نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، در برابر فجایع انسانی گسترده، از جمله کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌گناه غزه و همچنین شهادت زنان، کودکان و شهروندان غیرنظامی در جریان تجاوز اخیر به جمهوری اسلامی ایران، سکوت یا حتی حمایت از عاملان این جنایات مشاهده می‌شود؛ رویکردی که اعتبار و جایگاه اصول جهانی حقوق بشر را با چالش جدی مواجه کرده است.

پزشکیان همچنین با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌های عمومی، تأکید کرد: آنچه امروز در منطقه شاهد آن هستیم، جنگی علیه مردم غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی است و انتظار می‌رود همه کشورهایی که به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پایبند هستند، در برابر چنین اقداماتی موضعی مسئولانه و مبتنی بر عدالت اتخاذ کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه ایرلند در تعاملات اروپا و ریاست دوره‌ای این کشور بر اتحادیه اروپا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است علاوه بر توسعه روابط دوجانبه با ایرلند، زمینه گسترش تعاملات سازنده با سایر کشورهای اروپایی نیز فراهم شود. رفع سوءبرداشت‌ها، تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و توسعه همکاری‌ها به نفع همه طرف‌ها خواهد بود و سفیر جدید ایرلند می‌تواند در پیشبرد این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

ایدین کرونین سفیر جدید ایرلند نیز در این مراسم، با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، بر سابقه مثبت روابط دو کشور تأکید کرد و گفت: ایران و ایرلند از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه برخوردارند و امیدواریم با تداوم گفت‌وگوها و تعاملات سازنده، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

وی با اشاره به موضع دولت ایرلند در قبال تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: ایرلند حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل دانسته و آن را محکوم کرده است. همچنین وقوع فجایع انسانی، از جمله حمله به مدرسه میناب که منجر به جان باختن کودکان بی‌گناه شد، موجب تأثر عمیق مردم و دولت ایرلند شده و همدردی گسترده‌ای با ملت ایران در پی داشته است.

سفیر ایرلند با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر دیپلماسی، افزود: معتقدیم گفت‌وگو و مذاکره، مؤثرترین راهکار برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات است و توافقات و چارچوب‌های شکل‌گرفته در گذشته، می‌تواند مبنای مناسبی برای پیشبرد روندهای سیاسی و بازگشت ثبات به منطقه باشد. اتحادیه اروپا نیز در صورت فراهم بودن زمینه‌ها، آماده ایفای نقش سازنده در حمایت از این روند است.

وی با اشاره به مواضع اصولی کشورش درباره مسئله فلسطین، تصریح کرد: وضعیت انسانی در غزه از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و دولت ایرلند است. دولت ایرلند همواره بر ضرورت رعایت کامل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی تأکید داشته، جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم غزه را محکوم کرده و این رویکرد را با جدیت ادامه خواهد داد.