پزشکیان در نشست ویژه پرونده روابط اقتصادی ایران و عراق:
سفر نخستوزیر عراق میتواند نقطه عطفی در توسعه روابط راهبردی دو کشور باشد
رئیسجمهور در آستانه سفر رسمی نخستوزیر عراق و هیئت عالیرتبه به تهران، این سفر را نقطه عطفی در ارتقای مناسبات راهبردی دو کشور توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای همهجانبه، خواستار هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی برای نهاییسازی اسناد همکاری و تحقق توافقات اقتصادی، تجاری، امنیتی و زیرساختی میان دو کشور شد.
به گزارش ایلنا، در آستانه سفر رسمی نخستوزیر عراق و هیئت عالیرتبه همراه به جمهوری اسلامی ایران، نشست ویژه پرونده روابط اقتصادی ایران و عراق در چهارچوب کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای اقتصادی دولت، وزیر امور خارجه، رئیسکل بانک مرکزی، مسئولان دستگاههای ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست اسناد همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که طی ماههای گذشته در کمیتههای تخصصی دو کشور تدوین و نهایی شده است، مورد ارزیابی و جمعبندی نهایی قرار گرفت تا برای امضا و تبادل در نشستهای رسمی مقامات عالیرتبه دو کشور آماده شود.
همچنین مهمترین محورهای همکاریهای دوجانبه در حوزههای تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل، ترانزیت، گمرک، کشاورزی، انرژی، همکاریهای بانکی و مالی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری، بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی و درباره راهکارهای اجراییسازی توافقات، هماهنگیهای لازم انجام شد.
در ادامه این نشست، ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای راهبردی ایران و عراق در حوزههای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و چشمانداز روابط دو کشور در افق پیشرو، از جمله تعریف پروژههای مشترک، ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی، تعمیق تعاملات منطقهای و گشودن عرصههای جدید همکاری، برای طرح در نشستهای هیئتهای عالیرتبه دو کشور ترسیم و بررسی شد.
بخش دیگری از جلسه به بررسی همکاریهای امنیتی و هماهنگیهای مشترک دو کشور در حوزه مقابله با تهدیدات، حفظ امنیت مرزهای مشترک، تقویت ثبات منطقهای و استمرار همکاریهای دوجانبه اختصاص یافت و بر تداوم رایزنیهای نزدیک میان نهادهای ذیربط دو کشور تأکید شد.
در این نشست همچنین توسعه همکاریهای علمی، آموزشی، دانشگاهی و فناوری، گسترش تعاملات فرهنگی، تقویت گردشگری، زیارت و گردشگری سلامت و تسهیل تردد زائران و شهروندان دو کشور، از دیگر محورهای مورد تأکید اعضای جلسه بود.
رئیسجمهور در این نشست، سفر پیشروی نخستوزیر عراق و هیئت عالیرتبه را رویداد بسیار مهمی توصیف کرد و اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، روابطی ممتاز، عمیق و مبتنی بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک است و این سفر میتواند نقطه عطفی در ارتقای همکاریهای همهجانبه و گشودن فصل جدیدی از مناسبات راهبردی دو کشور باشد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در جریان این سفر، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل، زمینه تحقق توافقات و توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و زیرساختی را فراهم کنند تا نتایج این سفر در ارتقای سطح روابط دو کشور ملموس و ماندگار باشد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید در عراق، این حضور گسترده مردمی را جلوهای از پیوندهای عمیق دینی، مذهبی، فرهنگی و عاطفی میان ملتهای ایران و عراق دانست و افزود: این سرمایه ارزشمند اجتماعی، مسئولیت دولتهای دو کشور را برای تعمیق و توسعه روابط در همه عرصهها دوچندان میکند و باید از این ظرفیت کمنظیر در جهت تقویت همگرایی، همکاری و منافع مشترک بهره گرفت.
پزشکیان در ادامه، بر نقشآفرینی فعال بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: ضروری است زمینههای گسترش همکاری میان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران و عراق در تمامی حوزههای دارای ظرفیت، در دستور کار این سفر قرار گیرد؛ چرا که توسعه روابط پایدار اقتصادی، بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
در پایان این نشست، رئیسجمهور بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری شایسته این سفر و پیگیری دقیق اجرای توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور تأکید کرد.