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پیام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

پیام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس
کد خبر : 1817201
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حجت‌الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی خطاب به دکتر خلیل الحیه، انتخاب وی به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، پیام نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس به شرح زیر است:

برادر مجاهد جناب آقای دکتر خلیل الحیه،

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

انتخاب جناب‌عالی به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این انتخاب در شرایطی که ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایات بی‌سابقه رژیم اشغالگر صهیونیستی با صبر، ایمان و استقامت ایستاده است، نشانه پویایی، انسجام و استحکام جبهه مقاومت و جلوه‌ای از تحقق سنت الهی در نصرت مجاهدان راه حق است.

بی‌تردید، خون پاک شهدای والامقام مقاومت، از شیخ احمد یاسین تا شهیدان اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و دیگر فرماندهان شهید، نهال مقاومت را تنومندتر ساخته و عزم ملت فلسطین را برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف استوارتر کرده است.

از درگاه خداوند متعال، برای جناب‌عالی در مسئولیت جدید، توفیق، عزت و تأییدات روزافزون مسئلت دارم و امیدوارم به فضل الهی، در پرتو وحدت و استقامت، شاهد تحقق وعده الهی، آزادی قدس شریف و پیروزی نهایی ملت سرافراز فلسطین باشیم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

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