پیام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، پیام نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس به شرح زیر است:

برادر مجاهد جناب آقای دکتر خلیل الحیه،

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

انتخاب جناب‌عالی به ریاست دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس را تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این انتخاب در شرایطی که ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایات بی‌سابقه رژیم اشغالگر صهیونیستی با صبر، ایمان و استقامت ایستاده است، نشانه پویایی، انسجام و استحکام جبهه مقاومت و جلوه‌ای از تحقق سنت الهی در نصرت مجاهدان راه حق است.

بی‌تردید، خون پاک شهدای والامقام مقاومت، از شیخ احمد یاسین تا شهیدان اسماعیل هنیه، یحیی السنوار و دیگر فرماندهان شهید، نهال مقاومت را تنومندتر ساخته و عزم ملت فلسطین را برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف استوارتر کرده است.

از درگاه خداوند متعال، برای جناب‌عالی در مسئولیت جدید، توفیق، عزت و تأییدات روزافزون مسئلت دارم و امیدوارم به فضل الهی، در پرتو وحدت و استقامت، شاهد تحقق وعده الهی، آزادی قدس شریف و پیروزی نهایی ملت سرافراز فلسطین باشیم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی