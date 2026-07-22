قائمپناه:
اربعین، نمایش قدرت تشیع است
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اربعین نمایش قدرت تشیع است؛ قدرتی اخلاقی، مردمی و تمدنساز؛ تشیع در این صحنه جهانی، خود را با کرامت، سخاوت، وفاداری، نظم اجتماعی و ایستادگی در برابر ظلم معرفی میکند.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در نشست ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، افزود: قدرت هر فرهنگ را میتوان از میزان توان آن در دگرگونکردن انسان و سازماندادن جامعه سنجید. فرهنگی که بتواند میلیونها انسان را از خانه و آسایش خود بیرون بیاورد، آنان را در مسیری واحد گرد هم آورد، حس مسئولیت را بر خودخواهی غلبه دهد و از دل مردم، شبکهای عظیم از ایثار، نظم، اعتماد و همیاری پدید آورد، از سرمایه تمدنی بزرگی برخوردار است. با چنین معیاری، اربعین حسینی یکی از باشکوهترین نمایشهای قدرت فرهنگی و اجتماعی در جهان معاصر است.
وی افزود: قدرت اربعین را میتوان در قدمهای میلیونها زائر دید؛ در خانهای که درِ آن به روی مسافری ناشناس گشوده میشود؛ در سفرهای که میزبان، بهترین دارایی خود را بر آن میگذارد؛ در جوانی که روزها و شبها بینام و نشان خدمت میکند؛ در پیرمردی عراقی که کنار جاده میایستد و از زائر امام حسین خواهش میکند میهمان سفره کوچک او باشد. این قدرت، از ایمان سرچشمه میگیرد، با محبت گسترش مییابد و در خدمت به انسان جلوه میکند.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: اربعین نمایش قدرت تشیع است؛ قدرتی اخلاقی، مردمی و تمدنساز. تشیع در این صحنه جهانی، خود را با کرامت، سخاوت، وفاداری، نظم اجتماعی و ایستادگی در برابر ظلم معرفی میکند. افق این قدرت، دفاع از حقیقت، پناهدادن به مظلوم و پیوندزدن دلهای انسانهاست. از همین روست که زیر پرچم امام حسین علیهالسلام، پیروان مذاهب مختلف اسلامی و حتی انسانهایی از ادیان و فرهنگهای دیگر قدم میزنند. حسین بن علی (ع)، وجدان بیدار انسان در برابر ستم است و پیام او با فطرت همه آزادگان جهان سخن میگوید.
قائمپناه ادامه داد: اربعین حرکت از سوگ به آگاهی، از عاطفه به مسئولیت و از یادآوری یک واقعه تاریخی به ساختن آیندهای بر مدار آزادگی و عدالت است. در شکلگیری این جلوه باشکوه، پیش از هر چیز باید از ملت بزرگ عراق یاد کرد؛ مردمی که قرنها پرچم زیارت سیدالشهدا را با همه دشواریها و محرومیتها برافراشته نگه داشتند. مراجع عظام، علمای عراق، عشایر، خانوادهها، جوانان و صاحبان مواکب، ستونهای اصلی این میزبانی تاریخیاند. دولت و ملت ایران، خود را میهمان این کرامت میدانند و همواره قدردان امنیت، محبت و برادری مردم و مسئولان عراق خواهند بود.
سهم راهبردی رهبر شهید در بازشناسی و تقویت ظرفیت جهانی اربعین فراموشنشدنی است
وی افزود: در کنار این ریشه تاریخی و مردمی، سهم راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، در بازشناسی و تقویت ظرفیت جهانی اربعین فراموشنشدنی است. به گمان من، در شمار بزرگترین ابتکارهای فرهنگی و تمدنی دوران رهبری ایشان باید از تقویت راهپیمایی اربعین و تبدیل آن به یک موضوع مهم در افکار عمومی جهان اسلام یاد کرد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری اظهار کرد: با تأکیدهای مستمر رهبر شهید، اربعین در جامعه ایران به یک حرکت فراگیر ملی و مردمی تبدیل شد؛ دستگاههای مسئول به تسهیل حضور مردم فراخوانده شدند، جوانان وارد میدان شدند و شبکه عظیمی از مواکب و خادمان شکل گرفت.
قائمپناه گفت: اربعین امروز، یکی از ماندگارترین میراثهای فرهنگی دوران رهبری آن شهید بزرگوار است. امسال، زائران ایرانی با داغ سنگین فقدان ایشان قدم در این مسیر میگذارند. هر قدم میتواند تجدید عهدی با رهبری باشد که فرهنگ مقاومت، عزت و آزادگی حسینی را در متن زندگی ملت ایران جاری ساخت.
وی با تاکید بر اینکه در کنار نام رهبر شهید، یاد سردار بزرگ اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی نیز با اربعین پیوندی عمیق دارد، گفت: او در شکلگیری ستاد توسعه و بازسازی عتبات، سامانیافتن هزاران موکب، تأمین امنیت مسیرهای زیارتی و تقویت ارتباط میان مردم ایران و عراق نقشی ماندگار ایفا کرد. شبکهای که در مسیر نجف تا کربلا برای خدمت شکل گرفته بود، با هدایت او در روزهای سیل خوزستان نیز به یاری مردم آمد. موکبها از جغرافیای زیارت عبور کردند و در متن رنج مردم حاضر شدند. هر ظرفیتی که با نام امام حسین شکل میگیرد، باید در روز نیاز، پناه مردم باشد.
معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: فلسفه اربعین به نظر من، این جمله ماندگار سیدالشهداست: «مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند.» این جمله، منشور کرامت سیاسی و اخلاقی انسان حسینی است. انسانِ تربیتیافته در مکتب عاشورا، در برابر تحقیر، سلطه، تجاوز و سلب آزادی سر فرود نمیآورد. او هزینه ایستادگی را میشناسد و عزت را بر آسایشِ آمیخته با ذلت ترجیح میدهد.
اربعین امسال حامل پیامی روشن برای جهان است
قائمپناه افزود: ملت ایران در ماههای اخیر، این معنا را با جان و زندگی خود تجربه کرده است. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی با همه ظرفیتهای نظامی، اطلاعاتی و رسانهای خود به ایران اسلامی تعرض کردند. رهبر انقلاب، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم بیگناه ما را به شهادت رساندند و کوشیدند با ایجاد ترس، اختلال و آشوب، اراده ملت ایران را در هم بشکنند.
وی با بیان اینکه ایران در یکی از نابرابرترین رویاروییهای دوران معاصر، با اتکا به خداوند، مردم و توان بومی خود ایستاد، گفت: نیروهای مسلح با شجاعت از میهن دفاع کردند؛ مردم با بلوغ، صبوری و انسجام اجتماعی در صحنه ماندند؛ دولت و همه ارکان نظام برای حفظ جریان زندگی، تأمین نیازهای عمومی و استمرار خدمات تلاش کردند؛ کارگران، مهندسان، پزشکان، پرستاران و نیروهای امدادی نگذاشتند ضربات دشمن، زندگی مردم را متوقف کند. ملت ایران نشان داد که آموزههای حسینی حقیقتی زنده در وجدان این ملت است.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: ما جنگطلب نیستیم. ایران آغازگر تجاوز نبود. ملت ما از خانه، مردم، استقلال و حق تعیین سرنوشت خویش دفاع کرد. منطق حسینی به ما آموخته است که صلح با عزت، ارزشمند و پایدار است و صلحی که بر ترس و تسلیم بنا شود، امنیتی برای ملتها به همراه نمیآورد. مقاومت ملت ایران، دفاع از کرامت ملی و مقابله با ارادهای بود که میخواست زور را جایگزین قانون، ترور را جایگزین گفتوگو و سلطه را جایگزین استقلال ملتها کند.
قائمپناه ادامه داد: از این منظر، اربعین امسال حامل پیامی روشن برای جهان است؛ اینکه مردمی که با حسین پیمان بستهاند، زیر بار تحمیل نمیروند؛ در روز خطر یکدیگر را رها نمیکنند؛ رنج، آنان را پراکنده نمیسازد و خون شهیدان، مسئولیتشان را سنگینتر میکند. پرچم امام حسین، ملتهای آزاده را به ایستادگی آگاهانه، همبستگی و دفاع از مظلوم فرامیخواند.
چهار اصل ضروری برای استمرار شکوه اربعین
وی با تاکید بر اینکه برای استمرار این شکوه، توجه به چند اصل ضروری است، گفت: اصل نخست، پاسداشت ماهیت مردمی اربعین است. دولت وظیفه دارد مسیر را هموار کند، امنیت و سلامت را تأمین کند، زیرساختها را توسعه دهد و موانع را از پیش پای خادمان و زائران بردارد. اما روح اربعین از دل مردم میجوشد و میدان ابتکار، ایثار و خلاقیت مردمی باید همواره گشوده بماند. تجربه اربعین نشان میدهد که اعتماد به مردم، چه ظرفیت شگفتانگیزی برای حل مسائل بزرگ ایجاد میکند.
قائم پناه ادامه داد: اصل دوم، تکریم ملت و دولت عراق است. موکبهای ایرانی در عراق، میهمان و سفیران فرهنگی ملت ایران هستند. دشمن بارها کوشیده است میان ایران و عراق فاصله بیندازد. اربعین هر سال این طراحی را با صحنهای عظیم از برادری و همدلی خنثی میکند. حضور موکبداران عراقی در روزهای شهادت و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و تشییع باشکوه پیکر آن شهید در کشور عراق، جلوهای فراموشنشدنی از همین پیوند بود. مردم عراق در اندوه ملت ایران شریک شدند و نشان دادند که خون شهیدان و محبت اهلبیت، دو ملت را به یکدیگر پیوند داده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: اصل سوم، روایتگری هوشمندانه است. امروز چشمهای جهان به اربعین دوخته شده است. هر موکب میتواند رسانهای برای معرفی منطق امام حسین، فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، مقاومت ملت ایران و همبستگی ملتهای مسلمان باشد. این پیام باید با زبان حکمت، اخلاق و رفتار شایسته منتقل شود. دامنه سفره امام حسین از مرزبندیهای جناحی و سلیقهای بسیار گستردهتر است و همه دلدادگان اهلبیت در آن جای دارند.
قائمپناه با بیان اینکه اصل چهارم، تداوم کنشگری در سایر ایام سال است، گفت: موکبها ظرفیت بزرگی برای یاریرسانی در حوادث طبیعی، کمک به محرومان، پشتیبانی از خانوادههای آسیبدیده و تقویت سرمایه اجتماعی کشور دارند. تجربه حاج قاسم در بهکارگیری مواکب هنگام سیل و بحرانها، الگویی ارزشمند پیش روی ما گذاشته است. موکب اربعین میتواند در همه روزهای سخت، خانه امید و پناه مردم و سفیر همدلی باشد.
وی گفت: نمونه درخشان همدلی مردم و این روحیه مسئولیتپذیر را در همین روزهای دشوار شاهد بودیم. هنگامی که وزیر نیرو از مردم خواست با کاهش مصرف، به پایداری برق خانگی در استانهای جنوبیِ درگیر جنگ و عبور خانوادهها از گرمای طاقتفرسای تابستان کمک کنند، مردم بزرگوار با صرفهجویی نزدیک به دو هزار مگاوات به این فراخوان پاسخ دادند. این همراهی شگفتانگیز نشان داد که فرهنگ مواسات و همدلی، در جان مردم ما ریشه دارد؛ همان فرهنگی که در مسیر اربعین سفره میگستراند، در روز بحران نیز از آسایش خود میکاهد تا چراغ خانه هموطنش روشن بماند. چنین جامعهای، بزرگترین سرمایه ایران و استوارترین پشتوانه کشور در روزهای سخت است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت وفاق ملی خود را موظف میداند برای برگزاری ایمن، روان و باشکوه اربعین، همه ظرفیتهای اجرایی را به میدان بیاورد. تسهیل عبور زائران از مرزها، ساماندهی حملونقل، خدمات درمانی و امدادی، تأمین اقلام مورد نیاز و هماهنگی مستمر با دولت عراق در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد. معیار موفقیت ما، تجربه واقعی زائر و خادم در میدان است. نقدها، پیشنهادها و تجربههای شما باید به اصلاح تصمیمها و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
قائمپناه در پایان اظهار امیدواری کرد: اربعین امسال، تجدید عهد ملت ایران با سیدالشهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای راه عزت و استقلال باشد.