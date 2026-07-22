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هشدار دادگستری استان تهران درباره بکارگیری استارلینک

هشدار دادگستری استان تهران درباره بکارگیری استارلینک
کد خبر : 1817190
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان هشدار داد: نصب و راه اندازی و بکارگیری ابزارهای اینترنتی ماهواره ای، از جمله استارلینک، ممنوع بوده و مشمول مجازات قانونی است.

به گزارش ایلنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به شرح زیر است:

«پاسداری از میهن، وظیفه همگانی؛ هرگونه وارد کردن، تولید، تامین، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش، نصب و راه اندازی و بکارگیری ابزارهای اینترنتی ماهواره ای، از جمله استارلینک، ممنوع بوده و مشمول مجازات قانونی می باشد.»

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