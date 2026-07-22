هشدار دادگستری استان تهران درباره بکارگیری استارلینک

«پاسداری از میهن، وظیفه همگانی؛ هرگونه وارد کردن، تولید، تامین، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش، نصب و راه اندازی و بکارگیری ابزارهای اینترنتی ماهواره ای، از جمله استارلینک، ممنوع بوده و مشمول مجازات قانونی می باشد.»