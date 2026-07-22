هشدار دادگستری استان تهران درباره بکارگیری استارلینک
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان هشدار داد: نصب و راه اندازی و بکارگیری ابزارهای اینترنتی ماهواره ای، از جمله استارلینک، ممنوع بوده و مشمول مجازات قانونی است.
به گزارش ایلنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به شرح زیر است:
«پاسداری از میهن، وظیفه همگانی؛ هرگونه وارد کردن، تولید، تامین، توزیع، حمل، نگهداری، خرید و فروش، نصب و راه اندازی و بکارگیری ابزارهای اینترنتی ماهواره ای، از جمله استارلینک، ممنوع بوده و مشمول مجازات قانونی می باشد.»