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برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره یک جماران

برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره یک جماران
کد خبر : 1817189
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مراسم بزرگداشت شهادت امام حسن مجتبی(ع) و رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) با حضور مقامات لشکری و کشوری از جمله حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره،)، حجت الاسلام سید علی اصغر حجازی قائم مقام دفتر رهبر شهید، حجت الاسلام سید احمد خمینی نوه امام (ره)، حجت الاسلام علی کمساری رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)، حجت الاسلام مهرورز، معاون فرهنگی حرم امام خمینی‌(ره) و عموم مردم در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد.

این مراسم به همت هیات پیروان پیر جماران و با حضور ارادتمندان اهل‌بیت(ع)، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم  برگزار شد.

 

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