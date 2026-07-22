با حضور قائممقام سازمان بازرسی
کتاب «بازرس یار» رونمایی شد
مراسم رونمایی از کتاب «بازرس یار» از انتشارات سازمان بازرسی همراه با مراسم اختتامیه و تحلیف بازرسان جدید الورود سازمان بازرسی با حضور احمد رحمانیان قائم مقام سازمان و حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه رییس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بازرسی، در این مراسم حجت الاسلام کیخای فرزانه رییس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به اینکه بازرسان در میدان نظارت، با پیچیدگیهای اداری و قانونی متعددی روبهرو هستند، افزود: ما با خلأ یک «زبان مشترک» و یک «نقشه راه واحد» مواجه بودیم. بنابراین کتاب «بازرس یار» برای اولین بار در سازمان بازرسی تدوین و ازسوی انتشارات سازمان منتشر شد.
وی ادامه داد: این کتاب نیاز فوری بازرسان را پاسخ دهد زیرا یک مرجع منسجم و قابلاتکا است که همزمان، هم دانش نظری را در خود دارد و هم تجربه عملیاتی نظارت را.
رییس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد، کتاب «بازرس یار» را محصول «خرد جمعی» و همافزایی درونسازمانی دانست و گفت: نکتهای که این اثر را متمایز و ارزشمند میسازد، بهرهگیری از مشاوره، همفکری و تجارب گرانبهای بیش از ۲۰ نفر از متخصصان، مدیران برجسته و زعمای سازمان است که هرکدام به سهم خود در غنای محتوایی و صیقل خوردن مطالب آن نقش داشتهاند.
کیخای فرزانه در تشریح مشخصات کتاب گفت: بازرسیار در یازده فصل، مسیر کامل مأموریت، از پیشبازرسی تا مرحله گزارشنویسی و پیگیری را با زبانی روان و علمی پوشش میدهد. در ویراست دوم، برخی فصول باتوجه به بازخوردهای دریافت شده و همچنین شیوه نامههای جدید سازمانی تکمیل گردیده است.
وی تاکید کرد: من از شما انتظار دارم که این اثر را «ابزار همراه» و «کتابِ کار» خود در مأموریتها بدانید و در چرخه عملیات، «بازرسیار» در کنار شما باشد.
کیخای فرزانه در ادامه با اشاره به نظام اموزشی در سازمان بازرسی گفت: ما در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه از سال گذشته سعی کردهایم نظام آموزشی سازمان را مبتنی بر نیازهای جدید، منویات رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضائیه و تاکیدات رییس سازمان بازرسی بازطراحی کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس نیازمندیهای سازمان از سال ۱۴۰۴ دورههای مبتنی بر خدمت را مبتنی بر شیوه نامه نوین برگزار کردیم و عمده تحولاتی که بر این اساس اتفاق افتاد حول این مساله بود که نظام ارزیابی با موضوعات علمی و دانشی را در کنار مسائل کاربردی گره بزنیم. در نتیجه از دوره قبل تاکنون بازرسان دو کارنامه نظری و عملی دریافت میکنند.
کیخای فرزانه با اشاره به اینکه پرونده علمی افراد در افق بازرسی آیندهشان از بدو ورود طراحی میوشد، افزود: ریلگذاری نظام جذب، گزینش و آموزش را از دهه ۹۰ در آین نامهای راه اندازی کردیم و مبتنی بر آن نیز امروز قوه قضائیه عمل میکند و در واقع فصل نویی در کارآموزی قضایی رخ داده است. همین اتفاق طبق شیوه نامه مصوب قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی رخ داده است.
رییس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد، کارآموزی قوه قضائیه را ویژه و خاص دانست و افزود: امروز برند کارآموزی در قوه قضائیه به گونهای است که حتی وکلا به آن طور خاص مینگرند. دوستان دوره کارآموزی ۱۰۰ ساعتی که در فصل جدید سازمان به عنوان دوره ویژه و عملی میگذرانند، باید با دقت و وسواس و انتقال تجارب حداکثری همراه باشد. زیرا بازرسی که تجربه کار ۲۰ساله دارد، در دوره کارورزی هرآنچه که میداند به افراد جدید الورود منتقل میکند.
کیخای فرزانه تصریح کرد: شما دو بازوی علم و عمل را در عرصه بازرسی خواهید داشت وبا ورود به مجموعه سازمان روح و فضای جدیدی را ایجاد خواهید کرد همانطور که انتظار رییس سازمان هم همین مساله است.
در ادامه این مراسم احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی با تاکید بر جایگاه ویژه بازرسان در کشور گفت: بازرسان باید قدر جایگاهی که در آن قرار گرفته اند، بدانند. ما در سازمانی قرار داریم که عالیترین مرجع نظارتی کشور است و دو وظیفه مهم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن انجام امور که شامل همه امور حاکمیتی کشور میشود را دارا هستند.
وی تاکید کرد: اختیارات سازمان بازرسی را هیچ دستگاه نظارتی ندارد و همه دستگاهها مشمول نظارت سازمان بازرسی هستند چراکه این سازمان یک دستگاه نظارتی ویژه است.
قائم مقام سازمان بازرسی با ارائه توصیههایی به بازرسان جدید الورود گفت: نظارت درونی خود را تقویت کنید، لازمه این کار هم رعایت تقوای الهی است زیرا بدون تقوای الهی در گزارشنویسی هم دچار مشکل خواهید شد. همچنین بازرس باید ابتدا قانون را بفهمد و عامل به اجرای قانون باشد ضمن اینکه التزام به نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی داشته باشد.