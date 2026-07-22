تجاوز هوایی دشمن آمریکایی به چهارمحال وبختیاری

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف تجاوز هوایی دشمن امریکایی قرار گرفت.

عبدالعلی ارژنگ گفت: براساس گزارش‌های واصله حدود ساعت سه و سی دقیقه بامداد چهارشنبه سی و یکم تیر ماه نقطه‌ای در شهرستان کیار مورد تجاوز دشمن امریکایی قرار گرفت.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی در خصوص این خبر پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.

اقای ارژنگ با بیان اینکه این تجاوز دشمن امریکایی تلفات انسانی نداشته است از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را فقط از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تایید نشده توجه نداشته باشند.