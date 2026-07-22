سردار شکارچی:
انتقام را نباید سطحی کرد، انتقام ما اخراج آمریکا از منطقه است
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: در افکار عمومی ایران نباید موضوع انتقام یا خونخواهی را در حد یک عملیات تاکتیکی و خیلی سطحی کاهش داد. بلکه راهبرد ما، اخراج آمریکاییها از منطقه غرب آسیاست.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ ابوالفضل شکارچی گفت: با اخراج آمریکا از غرب آسیا، قطعا رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد. آمریکا میخواست بر تنگه هرمز مسلط شود و جزایر راهبردی خلیج فارس را مانند خارک را برای غارت منابع ایران تصرف کند، اما در همه این راهبردها شکست خورد.
او گفت: دشمن با همه ابزارهای کشف اطلاعات، حتی از بخشی از مراکز تولید موشک ما اطلاعی ندارد و همینطور سردرگم است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: حدود ۲۰ سال، مرکزی با کمک آمریکایی ها، اروپاییها و رژیم صهیونیستی به نام «دیتا سنتر» در کشور امارات راه اندازی شده بود تا کل منطقه غرب آسیا و بلکه بخشی از جهان را کنترل کنند، اما ایران آن را نابود کرد.
سردار سرتیپ شکارچی گفت: آمریکاییها هر امکانات و جنگ افزاری که برای جنگ جهانی سوم پیش بینی کرده بودند و برای درگیری با قدرتهای جهان ذخیره داشتند، به میدان آوردند، اما پی در پی از ایران شکست خوردند.
او گفت: دشمن در جنگ تحمیلی سوم، هر سلاحی را که در دنیا آزمایش شده بود ولی در هیچ جنگی به کار نگرفته بودند، علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: برخلاف بعضی از تحلیلها که میگفتند جنگ تمام شد، برآورد نیروهای مسلح از همان روز توقف جنگ ۱۲ روزه این بود که دوباره یک جنگ پر شدت و طولانیتر را پیش رو خواهیم داشت.
سردار سرتیپ شکارچی گفت: قرار بود اگر مردم به نفع نظام سلطه و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه کف خیابان بیایند، جنگ متوقف نشود و جنگی که اسفند انجام شد، همان خرداد و بخشی از تیر ماه شکل میگرفت.
او گفت: در ۱۰ روزِ پس از شهادت رهبر انقلاب، همه تدابیر امام شهید مو به مو انجام شد و کسی سرِ خود کاری رو انجام نداد.