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کاهش دوهزار مگاوات مصرف برق با همدلی مردم

کاهش دوهزار مگاوات مصرف برق با همدلی مردم
کد خبر : 1817122
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معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: دولت از مردم درخواست کرد با صرفه‌جویی کمک کنند تا هموطنانشان خاموشی نداشته باشند و شب دوشنبه دو هزار مگاوات از بارِ شبکه کاسته شد.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی نوشت: در شرایط جنگ و گرمای طاقت‌فرسای استان‌های جنوبی، دولت از مردم درخواست کرد با صرفه‌جویی کمک کنند تا هموطنانشان خاموشی نداشته باشند و شب دوشنبه دو هزار مگاوات از بارِ شبکه کاسته شد.

وی افزود: باید به این مردم همدل افتخار کرد. ‌مردمی که به کلام ماندگار سعدی جان می‌بخشند که بنی‌آدم اعضای یکدیگرند.

 

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