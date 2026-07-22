کاهش دوهزار مگاوات مصرف برق با همدلی مردم

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی نوشت: در شرایط جنگ و گرمای طاقت‌فرسای استان‌های جنوبی، دولت از مردم درخواست کرد با صرفه‌جویی کمک کنند تا هموطنانشان خاموشی نداشته باشند و شب دوشنبه دو هزار مگاوات از بارِ شبکه کاسته شد.

وی افزود: باید به این مردم همدل افتخار کرد. ‌مردمی که به کلام ماندگار سعدی جان می‌بخشند که بنی‌آدم اعضای یکدیگرند.