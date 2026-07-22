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وزیر کشور در دیدار وزیر راه‌آهن پاکستان مطرح کرد

اتصال ریلی ایران و پاکستان تحول راهبردی در منطقه خواهد شد

اتصال ریلی ایران و پاکستان تحول راهبردی در منطقه خواهد شد
کد خبر : 1817092
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وزیر کشور در دیدار با وزیر راه آهن پاکستان با تشریح دستاوردهای ایران در حوزه حمل‌ونقل ریلی و توجه به خط آهن مرزی با پاکستان تاکید کرد: اتصال ریلی ایران و پاکستان تحول راهبردی در منطقه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران امروز (۳۱ تیر) در جریان سفر به اسلام‌آباد با محمد حنیف عباسی، وزیر راه‌آهن پاکستان و همراه مسئولان ارشد این وزارتخانه دیدار و با تاکید بر اشتراکات دیرینه ایران و پاکستان و روابط نزدیک دو کشور در طول تاریخ اظهار کرد: طی دو سال گذشته روابط ما به‌صورت منحصربه‌فرد توسعه یافته و گسترش این تعاملات در سطح فعلی بسیار چشمگیر است.

وزیر کشور با قدردانی از همراهی دولت و مردم پاکستان با ایران در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: از تلاش‌های سران سیاسی و نظامی پاکستان در کمک به صلح در منطقه تمجید می‌کنیم و معتقدیم این تلاش‌ها در حافظه ملت ایران محفوظ خواهد ماند.

مومنی همچنین با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های همکاری دو کشور می‌تواند بسیار بیشتر از سطح فعلی باشد، ادامه داد: هم‌افزایی نزدیک می‌تواند به تامین منافع مشترک به‌ویژه تامین توسعه و رفاه برای مردم دو کشور در مرزهای مشترک کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی قطار کانتینری اکو، منجر به تحول چشمگیر در روابط دو کشور و ارتباطات منطقه‌ای می‌شود، گفت: اتصال ریلی با پاکستان ۲۵۰ میلیون نفر به سود ایران است و باعث افزایش تراز تجاری دو کشور نیز می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: در کنار جابه‌جایی بار از طریق قطار، تردد مسافران میان ایران و پاکستان که دارای روابط تاریخی هستند، نیز امکان‌پذیر است.

مومنی با تاکید بر اینکه نوسازی خط زاهدان به میرجاوه تا یکماه آینده تکمیل خواهد شد، افزود: ادامه خط استاندارد ریلی از میرجاوه به نقطه تفتان در مرز پاکستان نیز باید تکمیل و حرکت قطار از این مسیر تسهیل شود.

وزیر کشور با بیان اینکه  تکمیل خط آهن زاهدان و چابهار نیز به‌زودی انجام می‌شود، گفت: معتقدیم ارتباطات ریلی ایران و پاکستان یک تحول راهبردی خواهد بود که اتصال به آسیای مرکزی و اروپا را تقویت می‌کند.

وزیر راه‌آهن پاکستان هم در این نشست با تمجید از روحیه مقاومت و دلیرانه مردم ایران در مقابله با تجاوزگری اخیر، گفت: پیروزی در این جنگ را به دولت و مردم ایران تبریک می‌گوییم.

عباسی یادآور شد: نخست‌وزیر پاکستان اهتمام ویژه‌ای به حوزه ریلی با ایران دارد و طبق دستور وی وزارت راه‌آهن نیز چارچوب مشخصی برای رسیدگی به مسائل ریلی از جمله اجرای عملیات نوسازی خط آهن تفتان معین کرده است.

در این جلسه منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان نیز محورهایی درباره ظرفیت و نقش استان در پیشبرد اهداف مشترک از جمله تعاملات مرزی، ریلی و سرمایه‌گذاری را تشریح کرد.

در این دیدار سناتور طلال چودری وزیر مشاور کشور پاکستان، استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرکل جنوب آسیای وزارت خارجه ایران و سفیر ایران در اسلام‌آباد حضور داشتند.

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