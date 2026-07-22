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تمرکز بیمارگونه آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران، نشانه دشمنی آمریکا با علم و پیشرفت ایرانیان است

تمرکز بیمارگونه آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران، نشانه دشمنی آمریکا با علم و پیشرفت ایرانیان است
کد خبر : 1817085
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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در شبکه ایکس نوشت: تمرکز بیمارگونه آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران، نشانه دشمنی آمریکا با علم و پیشرفت ایرانیان است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به حملات و تهدیدهای آمریکا علیه تاسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در شبکه ایکس نوشت:

حملات و تهدیدهای مکرر آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران نه تنها خلاف همه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و نیز قطعنامه‌های ذیربط شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است بلکه اساسا نشانه دشمنی عمیق آمریکا با علم و دانش و توسعه ایران است.

فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است. تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هسته‌ای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانه‌جویی برای تخریب و ویرانگری نیست.

راستی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟!

ایرانیان با تمام توان در برابر کینه‌توزی آمریکا و هرگونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشان می‌ایستند.

 

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