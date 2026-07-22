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فردا انجام می‌شود؛

سفر نخست وزیر عراق به تهران

سفر نخست وزیر عراق به تهران
کد خبر : 1817060
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نخست وزیر عراق فردا پنجشنبه به تهران سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا براساس اعلام سخنگوی دولت عراق علی الزیدی نخست وزیر این کشور فردا پنجشنبه به تهران سفر می‌کند.

پیش از این نیز اسماعیل بقایی درباره سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده بود؛ این سفر دوجانبه است و رابطه ما با عراق را همه می‌دانید چقدر اهمیت دارد. ما همواره برای ثبات، رفاه، استقلال و حاکمیت عراق ارزش ویژه‌ای قائل بوده‌ایم و از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌ایم که هم در سطح دوجانبه، روابطمان را ارتقا دهیم و هم کمک کنیم به صیانت از حاکمیت و استقلال عراق، با احترام گذاشتن به روندهای داخلی در عراق. همیشه مبنای آمریکا دخالت و تحمیل در رابطه با کشورهای منطقه و از جمله عراق بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، سفر بسیار مهمی است و پیشاپیش به ایشان و هیأت همراه خوشامد می‌گوییم. اطمینان داریم این سفر می‌تواند نقطه عطفی در روند رو به رشد روابط باشد. در این سفر قرار است در خصوص موضوعات مرزی، امنیت مشترک دو کشور و ... بحث و گفت‌وگو شود و تصور می‌کنم در جریان این سفر چند یادداشت تفاهم امضا شود.

 

 

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