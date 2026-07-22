به گزارش ایلنا، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دیدار‌ها و رایزنی‌های خود با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی پاکستان، از دستیابی به توافقات مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری و مرزی میان دو کشور خبر داد.

«اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور و همچنین مذاکرات با «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، اظهار داشت: گفت‌و‌گو‌های بسیار خوبی با مقامات پاکستانی پیرامون تقویت همکاری‌ها انجام شده است.