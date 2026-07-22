به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، در بیست‌وچهارمین دوره جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان موفق شد با کسب تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نشان ملی حامی، در زمره برترین سازمان‌های کشور در حوزه مسئولیت‌پذیری، کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

در آیین اعطای این جوایز که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد، از عملکرد سازمان توسعه منابع انرژی در رعایت شاخص‌های کیفی، استانداردهای خدمات و رضایت مشتریان تقدیر به عمل آمد.

دکتر فرهیدزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به روند ارزیابی این دوره، اظهار داشت: بیش از ۴۷۰ شرکت وارد فرآیند ارزیابی شدند که پس از بررسی‌های تخصصی و چندمرحله‌ای، تنها تعداد محدودی موفق به دریافت بالاترین نشان‌های این دوره شدند و سازمان توسعه منابع انرژی به عنوان یکی از برترین مجموعه‌های کشور موفق به کسب این افتخار شد.

انتهای پیام/