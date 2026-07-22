سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع موفق به کسب دو نشان ملی در حوزه حقوق مصرفکنندگان شد
سازمان توسعه منابع انرژی در بیستوچهارمین دوره جایزه ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، موفق به دریافت «تندیس طلایی» و «نشان ملی حامی» شد؛ افتخاری که به دلیل عملکرد ممتاز این سازمان در ارائه خدمات، رعایت استانداردهای کیفی و جلب رضایت مشتریان به دست آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، در بیستوچهارمین دوره جایزه ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان موفق شد با کسب تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و نشان ملی حامی، در زمره برترین سازمانهای کشور در حوزه مسئولیتپذیری، کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان قرار گیرد.
در آیین اعطای این جوایز که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد، از عملکرد سازمان توسعه منابع انرژی در رعایت شاخصهای کیفی، استانداردهای خدمات و رضایت مشتریان تقدیر به عمل آمد.
دکتر فرهیدزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به روند ارزیابی این دوره، اظهار داشت: بیش از ۴۷۰ شرکت وارد فرآیند ارزیابی شدند که پس از بررسیهای تخصصی و چندمرحلهای، تنها تعداد محدودی موفق به دریافت بالاترین نشانهای این دوره شدند و سازمان توسعه منابع انرژی به عنوان یکی از برترین مجموعههای کشور موفق به کسب این افتخار شد.