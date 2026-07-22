حجتالاسلام آقاجانپور:
ملت ایران هرگز در برابر دولت تروریستی آمریکا تسلیم نخواهد شد؛ این خط قرمز ماست
حجتالاسلام والمسلمین سیدضیاءالدین آقاجانپور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، با محکوم کردن جنایات دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، تأکید کرد: جرم ملت ایران تنها ایستادگی در برابر زورگویی، سلطهطلبی و زیادهخواهی نظام سلطه است و این ملت هرگز اراده دشمن را بر سرنوشت خود حاکم نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، وی با اشاره به جنایت به شهادت رساندن دختران مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر کودکان بیگناه، افزود: ما این سؤال را پیش روی وجدانهای بیدار جهان، سازمانهای بینالمللی و همه کسانی که دم از انسانیت و عدالت میزنند، قرار میدهیم؛ دختران مدرسه شجره طیبه میناب به چه جرم و گناهی کشته شدند؟ این همان پرسشی است که قرآن کریم با آیه «بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» پیش روی بشریت قرار داده است؛ به کدامین گناه کشته شدند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه پاسخ این پرسش روشن است، تصریح کرد: جرم ملت ایران آن است که با صراحت اعلام کرده در برابر زورگویی، سلطهگری و زیادهخواهی دولت تروریستی آمریکا و اربابان نظام سلطه و استکبار جهانی سر فرود نمیآورد و اجازه نخواهد داد اراده آنان بر ملت ایران تحمیل شود
حجتالاسلام والمسلمین آقاجانپور تأکید کرد: خط قرمز ملت ایران روشن است؛ ملت ایران هرگز زیر بار زورگویی و سلطهگری دولت تروریستی آمریکا و نظام سلطه نخواهد رفت، اراده و خواست آنان را بر کشور خود حاکم نخواهد کرد و از استقلال، عزت، اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی عقبنشینی نخواهد کرد. این عهدی است که ملت ایران با خون شهدا بسته است و هیچکس حق ندارد از این خط قرمز عبور کند.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان گمان میکنند با جنگ، ترور، تحریم و کشتار مردم بیگناه میتوانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند، اما تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که هر جنایت، عزم ملت ایران را برای ایستادگی، مقاومت و دفاع از عزت، استقلال و ارزشهای اسلامی راسختر کرده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان تأکید کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب مقاومت، راه عزت و استقلال را ادامه خواهد داد و در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی دشمنان، هرگز از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.