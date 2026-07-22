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بزرگداشت شهدای مدرسه میناب در اجتماعات مردمی امشب

بزرگداشت شهدای مدرسه میناب در اجتماعات مردمی امشب
کد خبر : 1817036
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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: بزرگداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امشب همزمان با آیین خاکسپاری تعدادی از پیکر‌های دانش آموزان شهید در شامگاه شهادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در میادین شهر‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است: 

شامگاه شهادت کریم اهل‌بیت، حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، یادآور یکی از ژرف‌ترین سنت‌های جاری در تاریخ امت اسلامی است. آنجا که جبهه باطل، هرگاه از غلبه بر حقیقت و درهم شکستن اراده اهل ایمان مأیوس می‌شود، آماج دشمنی خویش را از صاحبان رسالت به سوی پیکره امت معطوف می‌سازد. از این منظر، پیوند مدینه و میناب، پیوند دو مقطع تاریخی با یک حقیقت واحد است که نشان می‌دهد منطق استکبار تاریخی و نظام سلطه کنونی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و کودکش، در گذر زمان تغییر نکرده است. همان منطقی که روزگاری با تحمیل غربت و مظلومیت بر کریم اهل‌بیت (علیه‌السلام)، امت اسلامی را نشانه رفت، امروز با هدف قرار دادن عامدانه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، می‌کوشد چراغ امید، علم و حیات را در این سرزمین خاموش سازد. غافل از آنکه خون این شهیدان، همچون همه خون‌های مطهری که در مسیر عزت و استقلال بر زمین جاری شده‌اند، عامل بقای ملت‌ها و استحکام جبهه حق خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تسلیت شهادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، از ملت مؤمن، بصیر و ولایت‌مدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا در امتداد و استمرار اجتماعات سراسری امشب، با حضوری گسترده، منسجم و باشکوه در آیین‌های سوگواری کریم اهل‌بیت (علیه‌السلام)، نسبت به مقام شامخ دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب ادای احترام نموده و بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت را به نمایش بگذارند و ضمن اعلام حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح سلحشور، جان‌برکف و مدافع عزت و امنیت جمهوری اسلامی ایران، جنایات هولناک نظام سلطه، آمریکای جنایتکار و کودک‌کش را با صدایی واحد و رسا محکوم و بر استمرار راه مقاومت تا تحقق کامل عدالت و زوال جبهه استکبار تأکید نمایند.

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