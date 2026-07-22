شرکت معاون وزیر خارجه در نشست وزیران خارجه پیمان مودت و همکاری آسه آن
معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سعید خطیبزاده معاون محترم وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست در راستای سیاست گسترش همکاری با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ( آسه آن) و حمایت از چندجانبه گرایی، احترام به حقوق بینالملل، و تقویت گفتوگوهای منطقهای انجام میشود.
این پیمان یکی از مهمترین چهارچوبهای منطقهای برای ترویج اعتمادسازی، همکاری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بر تداوم تعامل سازنده با کشورهای عضو آسه آن تاکید دارد.
جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۸ به پیمان مودت و همکاری آسه آن پیوسته است. مراسم پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسه آن، کشورهای عضو این پیمان و شرکای گفت وگوی آسه آن ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد شد و به بررسی چشم انداز همکاری های منطقه ای و بین المللی در راستای صلح ، ثبات و توسعه پایدار اختصاص دارد.