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تکذیب فعالیت سامانه‌های پدافندی و وقوع اصابت در شهرستان پاکدشت

تکذیب فعالیت سامانه‌های پدافندی و وقوع اصابت در شهرستان پاکدشت
کد خبر : 1817010
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روابط عمومی سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با رد گزارش‌ها و شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره فعالیت سامانه‌های پدافندی در پاکدشت، اعلام کرد: در زمان مورد اشاره هیچ‌گونه عملیات پدافندی در این منطقه انجام نشده و هیچ مورد اصابتی نیز گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: گزارش‌های منتشرشده در فضای مجازی درباره فعالیت سامانه‌های پدافندی و وقوع اصابت در شهرستان پاکدشت طی بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر صحت ندارد.

در اطلاعیه این نهاد آمده است که در بازه زمانی مورد اشاره، هیچ فعالیتی از سوی پدافند هوایی در منطقه پاکدشت انجام نشده و همچنین هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در این شهرستان ثبت نشده است.

سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به انتشار این مطالب در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه نیز آمده است: انتشار چنین شایعاتی در فضای مجازی می‌تواند در راستای «اقدامات تفرقه‌افکنانه دشمنان» باشد و از مردم خواسته می‌شود در مواجهه با این‌گونه اخبار، دقت بیشتری داشته باشند.

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