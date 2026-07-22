حمله دشمن آمریکایی به استان بوشهر خسارت جانی نداشت

به‌گزارش ایلنا، احسان جهانیان با اشاره به تهاجم بامداد امروز دشمن آمریکایی به مناطقی از استان بوشهر، اظهار کرد: بر اثر تهاجم هوایی دشمن آمریکایی، ۳ انفجار در شهرستان‌های بوشهر و دشتی رخ داد.

وی با اشاره به جزئیات این حملات افزود: در نخستین ساعت‌های بامداد امروز، یک منطقه در اطراف شهر خورموج، مرکز شهرستان دشتی مورد اصابت موشک‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت که خوشبختانه این تهاجم خسارت جانی به همراه نداشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: همچنین شهرستان بوشهر نیز بامداد امروز در ۲ مرحله مورد تجاوز هواگردهای متخاصم قرار گرفت.

فرماندار بوشهر نیز با اشاره به تهاجم هوایی سحرگاه چهارشنبه، دشمن آمریکایی به ۲ نقطه از شهر بوشهر اظهار کرد: در پی این تجاوز هوایی و اصابت موشک‌های دشمن به یک مرکز برق در حوالی نیروگاه بوشهر، جریان برق روستای بندرگاه شهرستان بوشهر قطع شد.

محمد مظفری با بیان اینکه دشمن در این تهاجم تأسیسات زیربنایی را هدف قرار داده است، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، گروه‌های عملیاتی و نیروهای فنی شرکت توزیع برق شهرستان بوشهر به منطقه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور به‌موقع نیروهای خدوم و متخصص صنعت برق شهرستان بوشهر، شبکه آسیب‌دیده در کمتر از ۲ ساعت بازسازی و جریان برق در روستای بندرگاه به‌طور کامل برقرار شد.

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