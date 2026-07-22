پیام سفارت ایران در آفریقای جنوبی:
جهان فراموش نمیکند که کودکان معصوم مینابی توسط سربازان ظاهرا «شیرین و بیگناه» کشته شدند
سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با انتشار پیامی در شبکه ایکس، کارزار تبلیغاتی صهیونیستی موسوم به «سرباز زیبا» را تلاشی برای مظلومنمایی متجاوزان و جابهجا کردن جای «قربانی» و «قاتل» دانست و تأکید کرد این روایت، افکار عمومی را از جنایتهایی مانند کشته شدن کودکان میناب توسط نظامیان اسرائیلی منحرف میکند.
به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصویری از کارزار تبلیغاتی صهیونیستی «سرباز زیبا» برای مظلوم نمایی متجاوزان و عوض کردن جای «قربانی» و «قاتل» در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
کمپین تبلیغاتی «سرباز زیبا» با الگوبرداری از تبلیغات اسرائیلی ساخته شده است. هدف آن این است که مخاطب را ناخودآگاه به این فکر بیندازد که «چطور توانستی خودت را راضی کنی که این سرباز شیرین و بیگناه را بکشی؟»
و با این کار، فراموش میکنند که کودکان میناب توسط افرادی درست مثل همین سربازان «شیرین و بیگناه» کشته شدهاند.