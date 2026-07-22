به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصویری از کارزار تبلیغاتی صهیونیستی «سرباز زیبا» برای مظلوم نمایی متجاوزان و عوض کردن جای «قربانی» و «قاتل» در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

کمپین تبلیغاتی «سرباز زیبا» با الگوبرداری از تبلیغات اسرائیلی ساخته شده است. هدف آن این است که مخاطب را ناخودآگاه به این فکر بیندازد که «چطور توانستی خودت را راضی کنی که این سرباز شیرین و بی‌گناه را بکشی؟»

و با این کار، فراموش می‌کنند که کودکان میناب توسط افرادی درست مثل همین سربازان «شیرین و بی‌گناه» کشته شده‌اند.

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