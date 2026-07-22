کتاب «دیپلماسی ایرانی در جهان پساقطبی» به قلم محمدجواد ظریف منتشر شد

به گزارش ایلنا «محمدجواد ظریف» وزیر پیشین امور خارجه و مدیر اندیشکده پایاب، در شبکه ایکس از انتشار کتاب جدید خود خبر داد و نوشت: «به پیشنهاد بسیاری از همکاران دانشگاهی، کتاب درسی «دیپلماسی ایرانی در جهان پساقطبی» که در برگیرنده مطالعات و پژوهش‌های علمی و تجربیات حدود نیم قرن کنشگری در دیپلماسی است، تدوین و به همت دوست و همکار عزیرم دکتر عباس شیری توسط بنیاد حقوقی میزان منتشر شد. »

ظریف در بخشی از پیش گفتار این کتاب تصریح کرده است: دیپلماسی یکی از ارکان بنیادین قدرت ملی است. در جهانی که قدرت تنها در میدان نبرد تعریف نمی‌شود، گفت‌وگو، ائتلاف‌سازی، تصویرسازی، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و مدیریت اختلاف بخشی از سازوکار قدرت به شمار می‌آیند. کشوری که دیپلماسی را تنها در شرایط ناچاری یا به‌عنوان ابزار دفع خطر ببیند، در واقع یکی از کلیدی‌ترین ستون‌های توانمندی خود را نادیده گرفته است. پیش‌نیاز بهره‌برداری از تمامی ستون‌های توانمندی ملی، شناخت واقع‌بینانه از خویشتن و پهنه پیرامونی است. هیچ کشوری تنها با تکیه بر تصویر آرمانی خود از جهان، یا بر پایه آرزوها و گرایش‌های ذهنی، نمی‌تواند راهبردی کارآمد طراحی کند. سیاست خارجی، جایگاه برتری واقعیت بر خیالبافی و پهنه پیوند میان آرمان و امکان است. هرچه فاصله میان این دو بیشتر شود، هزینه‌های تصمیم‌گیری نیز سنگین‌تر خواهد شد. خودباوری و آگاهی باورمندانه نسبت به دارایی‌ها در کنار شناسایی کاستی‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی پیش‌نیاز پرهیز از دام افراط و تفریط است.

کتاب «دیپلماسی ایرانی در جهان پساقطبی» در شش فصل و ۳۳۴ صفحه شامل چارچوب نظری سیاست خارجی، جهان پساقطبی، گونه‌ها و شیوه‌های دیپلماسی، کنشگران سیاست خارجی، همسایگان و جنوب جهانی و ایران و قدرت‌های بزرگ، در نشر میزان mizan-law. ir به زیور طبع آراسته شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

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