به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، یازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور در سال جاری که از روز گذشته آغاز شده بود، امروز نیز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی پیگیری شد.

این نشست راهبردی که در دو روز متوالی تشکیل شده است، در راستای پیگیری و اجرای دقیق دستورات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارائه پیشنهادات عملیاتی برای ارتقای عملکرد، بهبود کیفیت رسیدگی‌ها و اصلاح ساختار تشکیلاتی دادسرا‌های سراسر کشور برگزار گردید.

در ادامه مباحث تخصصی مطرح‌شده در جلسه دیروز، امروز نیز محور‌های کلیدی برای عملیاتی‌سازی این اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید بر ترویج فرهنگ مقاومت و خدمت‌رسانی

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در جریان مباحث امروز، ضمن تکمیل مباحث مطرح شده در جلسه دیروز پیرامون روحیه جهادی، با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای خدمت، اظهار کرد: شهادت قائد عظیم الشأن، بار دیگر اثبات کرد که فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم، مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده و جهانی شده است. امروز وظیفه ما در دستگاه قضا، تداوم این مسیر با خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است؛ چرا که بزرگترین پاسداشت خون شهدا، جلب رضایت‌مندی عمومی و اجرای عدالت در جامعه است.

این مقام عالی قضایی در ادامه با تحلیل وضعیت موجود دادسراها، با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در نشست دیروز، به موضوع ارتقای عملکرد پرداخت و تصریح کرد: ارتقای شغلی دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشان می‌دهد که دادستانی کل کشور در مسیر شناسایی و به‌کارگیری نیرو‌های متعهد و کارآمد، گام‌های موثری برداشته است. با این حال، در ادامه بررسی‌های جلسه قبل، معتقدیم برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید نظام بهره‌وری در دستگاه قضا بازنگری شود.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی در ایجاد انگیزه و افزایش رقابت سازنده در بین قضات و کارکنان دستگاه قضا، اصلاح نظام بهره‌وری است. باید شاخص‌های ارزیابی عملکرد به نحوی بازطراحی شوند که هم کیفیت رسیدگی‌ها و هم سرعت کار مورد توجه قرار گیرد تا کارکنان با انگیزه دوچندان در مسیر تحقق عدالت گام بردارند.

کادرسازی و تقویت بدنه تخصصی دادسرا‌ها

دادستان کل کشور با تأکید بر لزوم تقویت کیفیت رسیدگی‌های قضایی که در نشست دیروز نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شده بود، گفت: برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، می‌بایست دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات بخش‌های مختلف قوه قضاییه، به‌ویژه در دادسرا‌ها طراحی و اجرا شود. همچنین، مسئله ماندگاری قضات در دادسرا‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ باید با ایجاد مشوق‌های مناسب و بهبود شرایط کاری، زمینه استمرار حضور قضات مجرب در این جایگاه‌های حساس فراهم گردد.

حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهتمام دادستانی کل برای حفظ حقوق عامه تأکید کرد و گفت: دادستانی کل کشور آمادگی کامل دارد تا با جمع‌بندی نظرات کارشناسی مطرح شده در این دو روز، پیش‌نویس‌های لازم را برای گسترش عدالت و تضمین آزادی‌های مشروع شهروندان تدوین نماید. ما حافظ حقوق عامه مردم، چه در داخل دستگاه قضایی و چه در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند، افزود: هوشمندسازی و ایجاد شفافیت، از اولویت‌های اصلی ماست. ما باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضمن کاهش مراجعات حضوری، امکان نظارت دقیق بر فرایند‌های قضایی را فراهم کنیم. این مسیر نه‌تنها به شفافیت کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش سلامت اداری و اعتماد عمومی به دستگاه قضا خواهد شد.

طرح ملی بیمه قضایی و صیانت از امنیت روانی

از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این نشست، طرح ابتکاری بیمه قضایی برای عموم شهروندان بود. دادستان کل کشور بیان کرد: ایجاد طرح بیمه قضایی می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از طرفین دعوا و کاهش هزینه‌های دادرسی و استخدام وکیل باشد. با این طرح، بخش بزرگی از دغدغه‌های مردم در فرآیند‌های قضایی مرتفع شده و ثبات روانی بیشتری برای جامعه ایجاد خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت قرارگاه صیانت از امنیت روانی و فیزیکی جامعه و مبارزه با انواع فساد، خاطرنشان کرد: ما باید با مبارزه قاطع با فساد و ارتقای امنیت جامعه، اعتماد عمومی را بازسازی و تقویت کنیم.

اصلاح ساختار مجتمع‌های شوق زندگی

در پایان، دادستان کل کشور ضمن جمع‌بندی مباحث دو روزه، به لزوم بازنگری در ساختار برخی مجتمع‌های قضایی اشاره کرد و گفت: باید شیوه‌نامه اداری مجتمع‌های "شوق زندگی" سریعاً تدوین شود تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. لازم است چارت اداری دقیق و کارآمدی برای این مراکز تعریف شود.

در این نشست که تکمیل‌کننده مباحث دیروز بود، معاونین دادستان کل نیز به نوبه خود به تشریح پیشنهادات اجرایی خود پرداخته و بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بخش‌های مختلف دادستانی برای پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری تأکید کردند.