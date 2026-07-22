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حاجی‌دلیگانی:

حق اولاد باید بدون محدودیت به مشمولان پرداخت شود

حق اولاد باید بدون محدودیت به مشمولان پرداخت شود
کد خبر : 1816966
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نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تذکری به وزیر کار، با انتقاد از عدم پرداخت حق اولاد فرزند چهارم برخی بازنشستگان، خواستار اجرای کامل قانون و پرداخت این حق بدون محدودیت شد.

 به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در تذکری کتبی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی بدون محدودیت تاکید کرد.

متن کامل این تذکر به شرح زیر است:

جناب آقای میدری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خلاصه تذکر: لزوم اجرای قانون در پرداخت حق اولاد کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی بدون محدودیت

شرح تذکر:

جناب آقای وزیر

مطابق ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تأکید شده «محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ نسخ می‌گردد»، بنابراین طبق این قانون دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی مکلف به پرداخت حق اولاد بدون محدودیت به کارکنان شاغل و بازنشسته واجد شرایط هستند، اما طبق گزارش‌های رسیده اعلام شده صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حق اولاد فرزند چهارم به ویژه بازنشستگان فرهنگی خودداری می‌کند که این برخلاف قانون مذکور است.

لذا در راستای اجرای قانون مذکور ضروری است نسبت به پیگیری موضوع تا حل مشکل اقدام لازم صورت پذیرد.

 

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