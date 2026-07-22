صوفی:
بررسی آخرین وضعیت مرزها و حملونقل اربعین در کمیسیون عمران/ جلسه ویژه با وزیر راه هفته آینده
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از برگزاری جلسه تخصصی با وزیر راه و شهرسازی و دستگاههای مرتبط برای ساماندهی حملونقل زمینی، هوایی و ریلی ایام اربعین خبر داد و گفت: قیمت بلیت و تأمین ناوگان مناسب، محور اصلی این نشست خواهد بود.
به گزارش ایلنا، عباس صوفی با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی و استقبال پرشور زائران ایرانی برای شرکت در این حماسه عظیم معنوی، از بررسی دقیق آخرین وضعیت پایانههای مرزی و زیرساختهای حملونقل خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد در مرزهای زمینی و همچنین افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی و ریلی، کمیسیون عمران در هفته آینده گزارشهای میدانی از پایانههای مرزی نظیر مهران، چذابه و شلمچه دریافت و جلسهای ویژه با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران شرکتهای حملونقل، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و حملونقل جادهای برگزار میکند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تعیین نرخ عادلانه بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار را یکی از مهمترین دستورکارهای این جلسه برشمرد و افزود: تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیق، نهتنها قیمتها را شفاف و منطقی کنیم، بلکه با افزایش ظرفیت ناوگان، از هرگونه گره ترافیکی یا کمبود خدمات در ایام اوج سفر جلوگیری کنیم.
صوفی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون عمران در این ایام بر عملکرد شرکتهای حملونقل نظارت مستمر خواهد داشت و با هرگونه تخلف در زمینه قیمتگذاری یا کیفیت خدمات برخورد خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی دستگاهها، شاهد برگزاری سفری امن، آسان و کمهزینه برای عاشقان سیدالشهدا (ع) باشیم و در روزهای آینده، جزئیات کامل مصوبات جلسه با وزیر راه را به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند.