به گزارش ایلنا، عباس صوفی با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی و استقبال پرشور زائران ایرانی برای شرکت در این حماسه عظیم معنوی، از بررسی دقیق آخرین وضعیت پایانه‌های مرزی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد در مرزهای زمینی و همچنین افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی و ریلی، کمیسیون عمران در هفته آینده گزارش‌های میدانی از پایانه‌های مرزی نظیر مهران، چذابه و شلمچه دریافت و جلسه‌ای ویژه با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تعیین نرخ عادلانه بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار را یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این جلسه برشمرد و افزود: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، نه‌تنها قیمت‌ها را شفاف و منطقی کنیم، بلکه با افزایش ظرفیت ناوگان، از هرگونه گره ترافیکی یا کمبود خدمات در ایام اوج سفر جلوگیری کنیم.

صوفی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون عمران در این ایام بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل نظارت مستمر خواهد داشت و با هرگونه تخلف در زمینه قیمت‌گذاری یا کیفیت خدمات برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌ها، شاهد برگزاری سفری امن، آسان و کم‌هزینه برای عاشقان سیدالشهدا (ع) باشیم و در روزهای آینده، جزئیات کامل مصوبات جلسه با وزیر راه را به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند.

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