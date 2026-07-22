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صوفی:

بررسی آخرین وضعیت مرزها و حمل‌ونقل اربعین در کمیسیون عمران/ جلسه ویژه با وزیر راه هفته آینده

بررسی آخرین وضعیت مرزها و حمل‌ونقل اربعین در کمیسیون عمران/ جلسه ویژه با وزیر راه هفته آینده
کد خبر : 1816960
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نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از برگزاری جلسه تخصصی با وزیر راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط برای ساماندهی حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی ایام اربعین خبر داد و گفت: قیمت بلیت و تأمین ناوگان مناسب، محور اصلی این نشست خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عباس صوفی با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری اربعین حسینی و استقبال پرشور زائران ایرانی برای شرکت در این حماسه عظیم معنوی، از بررسی دقیق آخرین وضعیت پایانه‌های مرزی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد در مرزهای زمینی و همچنین افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی و ریلی، کمیسیون عمران در هفته آینده گزارش‌های میدانی از پایانه‌های مرزی نظیر مهران، چذابه و شلمچه دریافت و جلسه‌ای ویژه با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می‌کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تعیین نرخ عادلانه بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار را یکی از مهم‌ترین دستورکارهای این جلسه برشمرد و افزود: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، نه‌تنها قیمت‌ها را شفاف و منطقی کنیم، بلکه با افزایش ظرفیت ناوگان، از هرگونه گره ترافیکی یا کمبود خدمات در ایام اوج سفر جلوگیری کنیم.

صوفی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون عمران در این ایام بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل نظارت مستمر خواهد داشت و با هرگونه تخلف در زمینه قیمت‌گذاری یا کیفیت خدمات برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌ها، شاهد برگزاری سفری امن، آسان و کم‌هزینه برای عاشقان سیدالشهدا (ع) باشیم و در روزهای آینده، جزئیات کامل مصوبات جلسه با وزیر راه را به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند.

 

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