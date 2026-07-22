خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش دیوان محاسبات از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی

گزارش دیوان محاسبات از تداوم چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی
کد خبر : 1816876
لینک کوتاه کپی شد.

یافته های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد؛ ۶ بانک و موسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.

به گزارش ایلنا، یافته های دیوان محاسبات کشور نشان می دهد؛ ۶ بانک و موسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.

علیرغم اینکه سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به یک‌هزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.

همچنین، اجرای ناقص برنامه افزایش سرمایه موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تحقق هدف قانونی دستیابی شبکه بانکی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

افزون بر این، ۵۵ درصد افزایش سرمایه شبکه بانکی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده که به دلیل ماهیت دفتری، منجر به ورود منابع نقدی جدید و تقویت توان نقدینگی بانک‌ها نخواهد شد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل