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قشقاوی:

ادعای ترامپ درباره درخواست ایران برای مذاکره درست نیست

ادعای ترامپ درباره درخواست ایران برای مذاکره درست نیست
کد خبر : 1816875
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ‏ادعای ترامپ درخصوص درخواست ایران برای مذاکره را رد کرد.

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

ادعای ترامپ درخصوص درخواست ایران برای مذاکره به هیچ عنوان مقرون به صحت نیست.

‌به نظر می رسد ترامپ برای خلاصی از باتلاقی که در آن گرفتار شده باید بدنبال مسیرهای بهتری باشد.

‌دروغ های تکراری دیگر حتی باعث آرامش کوتاه‌مدت بازارها هم نمی‌شود.

 

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