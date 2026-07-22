جزئیات تجاوز دوباره آمریکا به دینارکوه آبدانان

به گزارش ایلنا، دشمن آمریکایی بامداد امروز چهارشنبه، ۳۱ تیر با شلیک دو پرتابه به منطقه دینارکوه آبدانان حمله کرد و سحرگاه امروز منطقه‌ای در «انارک» شهرستان چوار را نیز مورد هدف قرار داد.

بنابر اعلام مسئولان؛ این تجاوز، تلفات جانی نداشته است و نیرو‌های امدادی مشغول بررسی خسارت‌های احتمالی هستند.

این دومین شب پیاپی است که دشمن آمریکایی با شلیک پرتابه، ارتفاعات دینارکوه شهرستان آبدانان را مورد هدف قرار می‌دهد.

اولین حمله به «انارک» شهر ستان چوار نیز سحرگاه امروز رخ داد