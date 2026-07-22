به گزارش ایلنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: پس از ۴ ماه مجدد محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص شد و این شمار قطعه از اعضا‌ی بدن متعلق به ۳۴ شهید است.

عطا الله ناوکی افزود: قطعات اعضای بدن برای آزمایش‌های DNA به استان‌های همجوار ارسال شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بوده در جا‌های مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن می‌شوند.

ناوکی گفت: تعداد دیگر با هماهنگی با خانواده‌های شهدا به صورت تجمیعی در گلزار شهدای میناب دفن می‌شوند.

در حمله موشکی ارتش جنایتکار آمریکایی صهیونی روز ۹ اسفند به دبستان شجره طیبه شهر میناب ۱۶۵ دانش آموز و فرهنگی به شهادت رسیدند.