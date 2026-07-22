برگزاری مراسم تشییع پیکرهای تازه شناسایی شده شهدای دبستان شجره طیبه میناب
تشییع ۶۸ قطعه از اعضای تازه تفحص شده شهدای شجره طیبه میناب آغاز شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: پس از ۴ ماه مجدد محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص شد و این شمار قطعه از اعضای بدن متعلق به ۳۴ شهید است.
عطا الله ناوکی افزود: قطعات اعضای بدن برای آزمایشهای DNA به استانهای همجوار ارسال شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بوده در جاهای مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن میشوند.
ناوکی گفت: تعداد دیگر با هماهنگی با خانوادههای شهدا به صورت تجمیعی در گلزار شهدای میناب دفن میشوند.
در حمله موشکی ارتش جنایتکار آمریکایی صهیونی روز ۹ اسفند به دبستان شجره طیبه شهر میناب ۱۶۵ دانش آموز و فرهنگی به شهادت رسیدند.