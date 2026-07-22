خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت مادر حسین مظفر

پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت مادر حسین مظفر
کد خبر : 1816842
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، ضمن تسلیت درگذشت مادر گران‌قدر شهیدان حسن، علی و رضا مظفر، از صبر، فداکاری و نقش این بانوی پرهیزکار در تربیت فرزندانی مؤمن و مدافع انقلاب اسلامی تجلیل کردند.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گران‌قدر و پرهیزکار شهیدان مظفر را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین مظفر سلام علیکم

درگذشت والده مکرمه و مادر فداکار و صبور شهیدان سرافراز حسن، علی و رضا مظفر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تسلیت می‌گویم.

این بانوی گران‌قدر و پرهیزکار با پرورش فرزندانی مومن و متعهد به دفاع از حریم انقلاب اسلامی به مقام رفیع قرب الهی نائل آمده است. امید است روح مطهر ایشان درکنار ارواح طیبه فرزندان شهیدش، قریق رحمت و رضوان الهی گردد.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل