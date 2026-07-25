پیمان فلسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ذخیره‌سازی کالاهای اساسی باتوجه به شرایط جنگی در کشور و نگرانی‌های که مردم در این زمینه دارند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پیش‌بینی‌های خوبی به عمل آمد و ما در دوران وقوع جنگ ۴۰ روزه تا به امروز، الحمدلله از نظر تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی نداشتیم، دستگاه‌های ذی‌ربط، مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تأمین کالاهای اساسی نقش داشتند و من فکر می‌کنم این دو دستگاه عملکرد قابل قبولی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شبکه توزیع داشتند.

فروشگاه‌ها به‌دلیل تسویه‌نشدن مطالبات، از ارائه کالابرگ خودداری می‌کنند سازمان برنامه و بودجه در پرداخت مطالبات کوتاهی کرده است

وی خاطرنشان کرد: در بعضی از تماس‌هایی که طی هفته گذشته از طرف مردم داشتم گلایه‌هایی مطرح می‌شد، می‌گفتند وقتی به بعضی از فروشگاه‌هایی که قبلاً اقلام کالابرگی را عرضه می‌کردند، مراجعه می‌کنند این فروشگاه‌ها از ارائه کالا به مشتریان خود خوداری کرده‌اند. متأسفانه این فروشگاه‌ها کالایی به مشتریان خودشان نداده‌اند و اعلام کرده‌اند نه اینکه کالا وجود نداشته باشد، بلکه تسویه‌حساب مربوط به کالابرگ از سوی دولت در زمان مقرر با آن‌ها انجام نشده و در نهایت کالایی هم داده نشده است.

فلسفی با اشاره به اینکه این موضوع هم جای سؤال دارد و هم نیازمند پیگیری است که چرا تسویه‌حساب با این فروشگاه‌ها انجام نمی‌شود، عنوان کرد: من فکر می‌کنم در اینجا کوتاهی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است. زیرا سازمان برنامه و بودجه کشور، به موجب قانونی که ما در مجلس تصویب کردیم، باید اعتبار مربوط به کالابرگ را به هر طریقی تأمین کند.

وی تاکید کرد: اعتبار مربوط به کالابرگ، ماده قانونی مشخصی دارد، این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است و باید به صورت سالانه در بودجه سنواتی، اعتبار مربوط به کالابرگ را پیش‌بینی کند و سازمان برنامه و بودجه هم مکلف است این بودجه را به صورت صددرصدی و کامل تخصیص دهد؛ یعنی به هیچ‌وجه نباید وقفه‌ای در این زمینه ایجاد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتباری که ما در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کردیم، باید توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید این مبلغ را در زمان مقرر به حساب توزیع‌کنندگان و تأمین‌کنندگان این کالاها واریز کند تا مردم دچار مشکل نشوند. اکنون مراجعاتی که مردم به فروشگاه‌ها دارند، با پاسخ منفی مواجه می‌شود و کالا به آن‌ها داده نمی‌شود.

عرضه اقلام کالابرگ با قیمت بالاتر در برخی فروشگاه‌ها و در قبال وجه نقد

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی خبر بدتری هم شنیده‌ایم؛ اینکه بعضی از فروشگاه‌ها در قبال دریافت وجه نقد اعلام می‌کنند که با پرداخت مبلغی، کالا را تحویل می‌دهند. این دیگر بسیار نامناسب است؛ یعنی اقلامی که قرار بوده از طریق کالابرگ تأمین شود، فروشگاه‌ها بهای آن را از مردم دریافت می‌کنند یا مردم از یک فروشگاه که به آن‌ها کالا نمی‌دهد، به فروشگاه دیگری مراجعه می‌کنند و آن فروشگاه همان کالا را با قیمت بالاتر در اختیارشان قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت در شبکه عرضه، نیازمند نظارت جدی است. همچنین نیازمند تأمین اعتبار برای پرداخت به‌موقع بهای اقلام اساسی به فروشگاه‌های توزیع‌کننده است و مسئولان باید مراقبت کنند که این وضعیت به هیچ‌وجه منجر به نارضایتی اجتماعی نشود؛ زیرا هم مردم و هم توزیع‌کنندگان از این موضوع گلایه دارند.

گسترش اقلام کالابرگ، کالاهای اساسی را از سبد خرید مردم خارج کرده است

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس عنوان کرد: ضمن تشکر از دولت بابت اقداماتی که تا اینجای کار انجام داده و تا پیش از بروز این مسائل، مردم خدمات را دریافت می‌کردند، باید بگویم که درباره میزان اعتبار کالابرگ هم همچنان گلایه وجود دارد. با توجه به افزایش قیمت‌ها، سقف ریالی کالابرگ تا امروز افزایش پیدا نکرده است؛ در حالی که این مطالبه هم از سوی بنده، هم سایر نمایندگان و هم مردم بارها مطرح شده، اما تاکنون تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته نشده و تغییری ایجاد نشده است.

وی اظهار داشت: در مقابل، تعداد اقلام قابل عرضه افزایش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۱ قلم کالا، اکنون فکر می‌کنم به ۳۰ یا ۴۰ قلم کالا رسیده است. به نظر من، همین موضوع هم آسیب‌زا است. قرار بوده ۲۶۴۰ کالری که در قانون آمده، از طریق این اقلام تأمین شود؛ یعنی از طریق اقلام اساسی، نه اینکه هر نوع کالایی را مردم بتوانند با کالابرگ خریداری کنند. این هم نکته‌ای است که بعضی از تأمین‌کنندگان را دچار مشکل کرده است. اکنون این گستردگی و دامنه‌ای که برای کالاهای مشمول کالابرگ ایجاد شده، بعضی از کالاهای اساسی مهمی را که می‌توانست آن ۲۶۴۰ کالری را تأمین کند، از سبد مصرف خارج کرده است.

دولت با افزایش اقلام کالابرگ، صورت‌مسئله را پاک کرده است

فلسفی در پاسخ به اینکه آیا دولت اجازه چنین کاری را داشت که یازده قلم کالای اساسی که برای تامین کالری مردم در کالابرگ‌ها ابتدا گنجانده شده بود را افزایش دهد، گفت: در قانون ذکر ۱۱ قلم کالا نیامده، بلکه تأمین ۲۶۴۰ کالری مورد تأکید قرار گرفته است. پس از آن، دولت با ۱۱ قلم کالای اساسی آغاز کرد تا این میزان کالری تأمین شود؛ مانند برنج، روغن، لبنیات و گوشت اما اکنون گستره کالاها افزایش پیدا کرده و معلوم هم نیست که با این تنوع و گستردگی ایجادشده، آن میزان کالری تأمین شود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت صورت‌مسئله را پاک کرده است. مشخص نیست آیا مردم به سمت تأمین آن کالری مورد نظر با کالابرگ سوق داده می‌شوند یا خیر؟ و در عین حال، بعضی از کالاهای اساسی هم به دلیل افزایش قیمت، از سبد مصرف خانوار خارج شده‌اند. گوشت قرمز، گوشت سفید و حتی لبنیات که اکنون مردم از افزایش قیمت آن گلایه دارند، از سبد مصرف خارج می‌شود و اقلام غیراساسی در این سبد قرار می‌گیرد. این موضوع، در واقع، به نوعی نقض قانون تلقی می‌شود؛ یعنی ممکن است آن عدد ۲۶۴۰ کالری محقق نشود و این ایرادها وجود دارد.

اگر دولت کمبود منابع دارد، دوباره از صندوق توسعه ملی برداشت کند

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس خاطرنشان کرد: اگر اصلاحیه‌ای مدنظر دولت باشد، حتماً باید در سریع‌ترین زمان ارائه شود؛ همان‌گونه که سال گذشته، در مدت کوتاهی، با استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری، امام شهیدمان، گرفته شد، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد تا اعتبار ریالی کالابرگ‌ها تأمین شود. اکنون هم این امکان وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر دولت احساس می‌کند با کمبود منابع مواجه است و بودجه مورد نیاز را در اختیار ندارد، در حالیکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی ریالی آن انجام شده است، اما از نظر تأمین منابع بودجه اگر با اشکال مواجه هستند، می‌توانند این فرایند را تکرار کنند و اجازه ندهند هیچ‌گونه فشاری به مردم وارد شود. در شرایط جنگی، هر کسی که برای کاهش فشار بر مردم تلاش لازم را انجام ندهد، عملاً به وظیفه خود عمل نکرده است و باید مورد بازخواست قرار گیرد.

پنیر پیتزا و آب معدنی هم وارد سبد کالابرگ شده‌اند

این عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا مجلس می‌تواند با تصویب قانونی میزان اقلام کالابرگ را به همان یازده قلم بازگرداند، گفت: این قانون که مصوب مجلس نیست، تصمیمی است که دولت گرفته است؛ یعنی تأمین ۲۶۴۰ کالری را عملیاتی کند؛ اما اکنون تعداد یازده قلم را به دلیل گرانی بیشتر کرده و به ۵۰ قلم رسیده، روشن است که همه این ۵۰ قلم نمی‌توانند تأمین‌کننده کالری مورد نیاز مردم باشند.

وی گفت: در میان این اقلام، گوشت هم وجود دارد، وقتی کسی می‌بیند کالابرگ پاسخگوی قیمت گوشت نیست آن را خریداری نمی‌کند. حتی پنیر پیتزا هم در میان این اقلام قرار دارد؛ یعنی دامنه را بسیار گسترده کرده‌اند. انواع محصولات را اضافه کرده‌اند. حتی در برخی جاها گفته می‌شود که با کالابرگ، آب معدنی هم ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، هر کالایی که بخواهند می‌توانند خریداری کنند؛ فقط کافی است اعلام کنند که مبلغ آن از اعتبار کالابرگ کسر شود و در مقابل، کالای دیگری به مردم تحویل دهند. این موارد اشکال دارد، با قانون مغایرت دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت کامل بر این موضوع اعمال کند.

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