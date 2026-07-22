سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری:
هر اقدامی که به تفرقه و تخریب مسئولان منجر شود، برخلاف مصالح کشور است
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور گفت: هرگونه اقدامی که به ایجاد تفرقه، دوقطبیسازی، ناامید کردن مردم یا تخریب مسئولانی که امروز در کنار رزمندگان ما، هم در میدان دیپلماسی و هم در عرصه اداره کشور، مشغول خدمت هستند، منجر شود، اقدامی نادرست و برخلاف مصالح کشور است و اگر بیتدبیری و کجفهمی از اوضاع کشور نباشد، میتوان از تعابیر بدتری درباره آن یاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، گفت: یاد و خاطره همه شهدای عزیز، بهویژه رهبر شهید، همچنین شهدای اخیر و شهدای سرافراز وطن را گرامی میداریم. همزمان با آغاز این نشست خبری، مراسم تشییع و تدفین پیکرها و بخشهایی از پیکرهای مطهر شهدای عزیز، از جمله دانشآموزان شهید، در حال برگزاری است. به روح پاک همه این عزیزان درود و سلام میفرستیم.
وی با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید گفت: در این فاصله هم مراسم تشییع تاریخی رهبر شهید برگزار شد که به تعبیر مقام معظم رهبری در پیام تقدیرشان، با حضور گسترده و میلیونی مردم در مسیرهای مختلف و همچنین در کشورهای دیگر، از جمله عراق، بدون هیچگونه مشکل برگزار شد و برگ زرین دیگری در تاریخ این کشور به ثبت رسید. ما هم از همه عزیزانی که این رویداد بزرگ تاریخی را بهخوبی پوشش رسانهای دادید، صمیمانه تشکر میکنیم.
زینیوند عنوان کرد: همچنین از مردم عزیز، بهویژه مردم تهران، قم، مشهد، عراق و سراسر کشور، استانداران، فرمانداران، سایر مسئولان، شهرداران، نیروهای نظامی و امنیتی، بهویژه سپاه پاسداران، و همه دستگاههایی که در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم نقش مؤثری داشتند، قدردانی میکنیم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیام رهبری گفت: اتحاد، یکپارچگی، انسجام و حمایت از مسئولان، بهویژه سران سه قوه، از مهمترین محورهای این پیام بود. در واقع، تأکید بر وحدت کلمه و اتحاد ملی از کلیدواژههای اصلی این پیام به شمار میرود. همچنین ایشان نسبت به ایجاد تفرقه هشدار داده و با بهکار بردن واژههایی همچون صیانت، پرهیز از تنازع، اختلافات سیاسی و دامن زدن به تفاوتهای اجتماعی، بر ضرورت حفظ همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.
زینیوند گفت: از دیگر محورهای مهم این پیام، تأکید بر اعتماد به مسئولان دلسوز، بهویژه سران سه قوه بود. در بخشی از پیام، بر اعتماد به مسئولانی که با دلسوزی و احساس مسئولیت در حال انجام وظایف خود هستند، تأکید شده است. همچنین تأکید کردند که حتی در مقام نقد، باید مراقب باشیم که با وجود انگیزههای دلسوزانه، حقی از فردی ضایع نشود، ظلمی به بیگناهی صورت نگیرد و وحدت و انسجام جامعه نیز خدشهدار نشود. این موضوع باید مورد توجه جدی همه ما قرار گیرد.
وی با اشاره به سفر وزیر کشور به پاکستان گفت: موضوع دیگر، سفر وزیر کشور به پاکستان است که با همراهی هیأتی از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نفت در حال انجام است و برنامههای این سفر همچنان ادامه دارد. این سفر از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته باشد. پس از آن هم وزیر کشور به هند سفر خواهند کرد تا در نشست کشورهای عضو بریکس، با محوریت مدیریت وضعیتهای اضطراری، شرکت کنند. در برخی کشورها این حوزه در سطح وزارتخانهای مستقل فعالیت میکند و در ایران نیز این مسئولیت در ساختار وزارت کشور سازماندهی شده است.
زینیوند با اشاره به اولویتهای وزارت کشور گفت: همچنین توجه به معیشت مردم، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر، از اولویتهای وزارت کشور است. در کنار این موارد، فعالیت کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی هم با محوریت وزارت کشور در حال پیگیری است. دبیرخانه این کارگروه در وزارت کشور مستقر بوده و معاونان عمرانی استانداریهای سراسر کشور مسئول هماهنگیهای لازم در حوزه مدیریت انرژی، بهویژه در شرایط سخت کنونی، هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از اولویتهای وزارت کشور، وضعیت استانهای جنوبی است، گفت: از سوی دولت هم جمعی از وزرای کلیدی، معاونان اجرایی رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مناطق حضور دارند و همچنان در کنار مردم هستند. این حضور، در کنار مدیریت مطلوب استانداران محترم در استانهای مختلف، موجب شده است که امور با انسجام و هماهنگی مناسب دنبال شود.
زینیوند عنوان کرد: همانگونه که مشاهده میکنید، هرگاه دشمن بهصورت وحشیانه زیرساختهای مهم کشور را هدف قرار میدهد، از جمله راهها، ایستگاههای راهآهن، تأسیسات برق یا شبکههای آب، این زیرساختها در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم شده و روند خدماترسانی و حملونقل از سر گرفته میشود. برای نمونه، پس از تجاوزی که در استان گلستان صورت گرفت، عملیات بازسازی و جبران خسارت با سرعت در حال انجام است.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، امور جاری مردم و برنامههای توسعه کشور نیز بدون وقفه ادامه دارد. به عنوان نمونه، اجرای یک آزادراه با مشارکت بخش خصوصی در محور استانهای اصفهان، یزد و کرمان آغاز شده است که حدود ۱۳۰ کیلومتر آن در استان یزد، از اردکان تا مهریز، قرار دارد.
زینیوند افزود: این پروژه که ۱۶ سال متوقف مانده بود، با پیگیری استاندار و همکاری و دستور وزیر راه و شهرسازی وارد مرحله اجرایی شد. همچنین استاندار فارس نیز اعلام کرد که جلسات هفتگی برای پیگیری برنامههای دولت، بهویژه در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی و نهضت مدرسهسازی محلهمحور، بهطور مستمر برگزار میشود.
وی گفت: وزیر کشور نیز پیش از سفر به پاکستان، نشست مفصلی با استانداران و فرمانداران شهرهایی که در این مرحله هدف حملات دشمن قرار گرفتهاند، برگزار کردند و گزارشهای دقیقی از وضعیت استانها دریافت شد. فرمانداران، اعم از آقایان و بانوان، از جمله فرمانداران زن فعال در این مناطق، گزارش دادند که شخصاً در صحنه حضور دارند و مسئولان ما از نخستین افرادی هستند که در کنار مردم قرار میگیرند.
زینیوند گفت: خوشبختانه با روحیهای مناسب، مدیریتی منسجم، برنامهریزی از پیش تعیینشده و همدلی کمنظیر ملت ایران، امور کشور در حال مدیریت است. استانهای جنوبی کشور که از نظر ژئوپلیتیکی، اقتصادی، راهبردی، نظامی و تمدنی اهمیت ویژهای دارند، از سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان تا مرزهای غربی، با همراهی مردم، نیروهای نظامی و امنیتی، با تسلط، آرامش و روحیهای بالا در حال مقابله با دشمن هستند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: امروز کشور درگیر یک جنگ تمامعیار است و ملت ایران با خونسردی، برنامهریزی، همدلی و روحیهای مثالزدنی در برابر آن ایستادهاند. در مقابل، دشمن با رفتاری فاقد راهبرد مشخص، زیرساختهای غیرنظامی و مردم عادی را هدف قرار میدهد. با وجود این شرایط، یقین داریم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود، انشاءالله.
زینیوند تصریح کرد: در چنین شرایطی، همه ما وظیفه داریم در تقویت اتحاد و انسجام ملی نقشآفرین باشیم. هرگونه اقدامی که به ایجاد تفرقه، دوقطبیسازی، ناامید کردن مردم یا تخریب مسئولانی که امروز در کنار رزمندگان ما، هم در میدان دیپلماسی و هم در عرصه اداره کشور، مشغول خدمت هستند، منجر شود، اقدامی نادرست و برخلاف مصالح کشور است و اگر بیتدبیری و کجفهمی از اوضاع کشور نباشد، میتوان از تعابیر بدتری درباره آن یاد کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: اختلافنظرها و نقدها باید در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری، با حفظ وحدت ملی و در راستای تقویت دیپلماسی، انسجام داخلی و حمایت همهجانبه از مردم شریف، قهرمان و متمدن ایران، بهویژه مردم استانهای جنوبی و مرزی کشور، مطرح و دنبال شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به حضور وزیر کشور در پاکستان، آیا پیامی از طرف جمهوری اسلامی ایران به مقامات پاکستانی داده شده است و همچنین درباره مدیریت استانهای جنوبی، گفت: آقای وزیر قبل از سفر، علاوه بر اینکه بهصورت روزانه با استانداران در ارتباط بودند، جلسهای با استانداران استانهایی که درگیر جنگ هستند برگزار کردند. همه استانداران در این جلسه حضور داشتند و گزارشهای دقیقی از وضعیت استانهای خود ارائه کردند.
زینیوند خاطرنشان کرد: آقای وزیر همچنین سازوکاری تعریف کردند تا وزارت کشور بهصورت مستمر با استانداران و فرمانداران در ارتباط باشد، مسائل آنها را جمعبندی کند و به وزارت کشور منتقل شود تا ما نیز به سرعت موضوعات را به وزارتخانهها و دستگاههایی که مسئول خدماترسانی هستند، منعکس کنیم. خوشبختانه این روند بهخوبی در حال انجام است.
معاون سیاسی ویر کشور گفت: موضوع دیگری که آقای وزیر بر آن تأکید داشتند، بهینهسازی مصرف انرژی بود تا مردم مناطق جنوبی در این شرایط با مشکل تأمین انرژی روبهرو نشوند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: : درباره سفر وزیر کشور به پاکستان نیز باید بگویم این سفر از قبل برنامهریزی شده بود. پس از دیدارهای وزیر کشور پاکستان با مقامات ایرانی و همچنین سفر رئیسجمهور به پاکستان، آقای رئیسجمهور دستور دادند وزیر کشور در رأس هیئتی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مرتبط، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، به پاکستان سفر کند تا موضوعات مهم میان دو کشور بررسی شود.
زینیوند ادامه داد: هدف اصلی این سفر، توسعه همکاریهای دوجانبه و افزایش سطح مبادلات تجاری ایران و پاکستان است. برنامهریزی شده است که حجم مبادلات تجاری دو کشور در آینده افزایش یابد. البته پاکستان از میانجیگران اصلی ما بوده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: همچنین وزیر کشور پس از این سفر، برای شرکت در نشست وزرای بریکس و نشست مسئولان مدیریت بحران و بلایای طبیعی کشورهای عضو بریکس به هند سفر خواهد کرد. در حاشیه این اجلاس نیز علاوه بر دیدار با وزیر کشور هند، با وزرای کشور برخی دیگر از کشورهای حاضر، از جمله چین، دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
زینیوند درباره مقدمات اجرای قانون گواهینامه بانوان گفت: در خصوص اجرای این قانون، موانع قانونی وجود نداشته است و تنها لازم بود برخی مقدمات و زیرساختهای اجرایی فراهم شود که نیازمند تصویب آییننامه دولت بود و این موضوع انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در حال حاضر، همانطور که خدمت شما عرض میکنم، مسائل اجرایی نیز برطرف شده و هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد. همچنین از نظر ملاحظات شرعی نیز، همانگونه که میدانید، هر قانونی که در جمهوری اسلامی ایران به تصویب میرسد، مراحل قانونی و شرعی خود را طی کرده است.
وی اظهار داشت: بنابراین مقدمات اجرای قانون فراهم شده و اکنون دستگاههای مرتبط باید زمینههای اجرایی آن را فراهم کنند. همه ارکان قانونی کشور نیز با اجرای آن موافقت کردهاند. انشاءالله بهزودی شاهد اجرای این قانون برای بانوان عزیز کشور خواهیم بود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی گفت: به لحاظ امنیتی، الحمدلله تسلط کامل بر موضوعات امنیتی وجود دارد؛ چه در مرزها، در جاهایی که نیاز به مراقبت و کنترل بیشتری است و چه در مقابله با شبکههای ضدایرانی که در آنسوی مرزها با همکاری برخی سرویسهای کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند. بنابراین تسلط کامل در حوزه امنیتی داریم. همچنین جلسات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور بهصورت منظم برگزار میشود و خوشبختانه در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.
زینیوند گفت: در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز برنامهریزیها از مدتها قبل انجام شده است؛ نه فقط از یک سال گذشته، بلکه از قبلتر و بهویژه پس از آغاز تحولات اخیر. همانطور که میدانید، از ابتدای فعالیت دولت، فشارها و جنگ ترکیبی علیه کشور آغاز شد و بهصورت مستمر ادامه داشته است. بنابراین طبیعی است که کشور از همه ظرفیتهای خود استفاده کند. با توجه به وجود ۱۶ استان مرزی و ۱۵ کشور همسایه، اختیارات لازم به استانداران داده شده و برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی و تأمین نیازهای کشور تدابیر لازم اتخاذ شده است. از این جهت نگرانی خاصی وجود ندارد.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: البته مردم عزیز ما میدانند که شرایط جنگی، شرایط ویژهای است. همانگونه که در سایر کشورها نیز در زمان جنگ، برای موضوعاتی مانند سوخت و سایر نیازها تدابیر خاصی اتخاذ میشود، در کشور ما نیز متناسب با شرایط، برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی افزود: با اتکا به همراهی مردم، مدیریت مناسب کشور در بخشهای مختلف دولتی و نظامی و تدابیر شایستهای که اتخاذ شده، تاکنون کشور بهخوبی اداره شده است. تقریباً یک سال است که درگیر جنگ هستیم و اگر نگوییم این شرایط کمنظیر است، میتوان گفت بینظیر است که کشوری همزمان درگیر جنگ باشد و در عین حال امور کشور با مشارکت مردم اداره شود.
زینیوند تصریح کرد: البته نمیگوییم هیچ مشکلی وجود ندارد. کشور ۴۷ سال است که با تحریمها، مشکلات انباشته اقتصادی، مسائل معیشتی، تورم، گرانی و تحریمهای ظالمانه مواجه بوده و اکنون نیز وارد یک جنگ مستقیم شده است. با وجود همه این شرایط، الحمدلله تسلط کامل بر اداره کشور وجود دارد و تدابیر لازم اتخاذ شده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت: همین روز گذشته نیز آخرین گزارشهای حوزه اقتصادی و استانها را دریافت کردم و خوشبختانه نگرانی اساسی در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز کشور وجود ندارد.
وی درباره واردات واگنهای مترو تصریح کرد: کارهای مهم و اقدامات اجرایی بهخوبی انجام شده است. هماهنگیهای لازم نیز با طرف چینی صورت گرفته و انشاءالله با عادی شدن شرایط، روند اجرای کار ادامه خواهد یافت. در حال حاضر، به دلیل شرایط جنگی، ممکن است توقفهای اضطراری و موقت وجود داشته باشد، اما موضوع انصراف یا لغو پروژه مطرح نیست و انشاءالله همه برنامهها در زمان مناسب انجام خواهد شد.
زینیوند درباره تمهیدات وزارت کشور برای حفظ امنیت زائران اربعین گفت: از سالهای گذشته ساختار مشخصی با عنوان «ستاد اربعین» تشکیل شده و مسئولیت هماهنگی این موضوع را بر عهده دارد. همه دستگاههای کشور در این رویداد بزرگ مشارکت دارند و امسال نیز تمامی تدابیر امنیتی، انتظامی و اجرایی لازم پیشبینی شده است.
وی افزود: ستاد اربعین بهصورت مستمر فعال بوده و حتی همزمان با برنامههای تشییع شهدا نیز جلسات خود را برگزار کرده است. تا همین دیروز یا پریروز، رئیس ستاد اربعین از همه مرزهای اربعین، از جمله شلمچه، چذابه، مهران، سومار و خسروی، بازدید کرده و خوشبختانه هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: همانطور که مشاهده کردید، پس از جنگ ۱۲ روزه نیز مراسم اربعین برگزار شد. همچنین در دوران جنگ، اعزام زائران حج انجام شد و مراسم تشییع رهبر شهید نیز با جمعیتی حتی فراتر از مراسم اربعین، با نظم و امنیت کامل برگزار شد. بنابراین مراسم اربعین نیز طبق روال هر سال برگزار خواهد شد. در زمینه اعزام زائران، موضوعاتی مانند ایمنی، امنیت، رفاه، تسهیل تردد و روانسازی عبور و مرور بهطور کامل در دستور کار قرار دارد. نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هماکنون در مرزها مستقر هستند و اشراف کامل بر وضعیت دارند.
زینیوند عنوان کرد: همچنین قرارگاه امنیتی مرکزی و قرارگاههای استانی، بهویژه در مرزهای اربعین، تشکیل شدهاند. علاوه بر این، قرارگاه مشترک امنیتی میان ایران و عراق نیز فعال است و همه تدابیر لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم اندیشیده شده است.
وی گفت: در همه مرزها تسلط کامل وجود دارد و انشاءالله از سوم تا پانزدهم مردادماه و همچنین در بازه یازدهم تا بیستودوم ماه صفر، این آیین بزرگ و تاریخی با نظم و امنیت کامل برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: علاوه بر زائران ایرانی، بسیاری از علاقهمندان از کشورهای مختلف، از جمله افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه، قفقاز، ترکیه و سایر کشورها نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و ما حتی زمینه تردد و ورود آنها را نیز فراهم کردهایم. بنابراین هیچ مشکلی در حوزه برگزاری مراسم اربعین وجود ندارد و همه امور با برنامهریزی، تدابیر دقیق و اشراف کامل در حال انجام است.
زینیوند درباره تأکید مقام معظم رهبری بر پرهیز از اختلافات سیاسی و تفرقهافکنی گفت: نکتهای که وجود دارد، این است که تأکید مستمر و مؤکد مقام معظم رهبری، بهویژه در همین چند ماه اخیر، تقریباً بهصورت مکرر در پیامهای مختلف مطرح شده است. این موضوع، پیش از هر چیز، نشاندهنده اهمیت بالای آن است. بهکار بردن ادبیات مهمی مانند «اتحاد مقدس» که رهبر شهید نیز از آن استفاده کردند و همچنین تأکید مشخص مقام معظم رهبری در پیام اخیرشان و نیز در پیام مربوط به آغاز سومین سال فعالیت مجلس، بیانگر حساسیت ویژه ایشان نسبت به پرهیز از اختلافات سیاسی، ادبیات تند و هرگونه رفتار تفرقهافکنانه است.
وی ادامه داد: البته این موضوع فقط مربوط به شرایط فعلی نیست؛ حتی در دوران آرامش کشور نیز حفظ وحدت و انسجام ملی اهمیت دارد. من یک بار دیگر اینجا عرض میکنم که وزارت کشور، بهعنوان متولی مدیریت داخلی کشور و امور استانها، در حوزه حفظ انسجام ملی و سرمایه اجتماعی، مسئولیت هماهنگی، همافزایی و مدیریت این موضوع را بر عهده دارد. این اقدامات نیز از طریق ابلاغیهها، تأکیدات وزیر کشور، تدابیر شورای تأمین، تعامل و رایزنی با استانداران در حال انجام است.
زینیوند تصریح کرد: ما با دو مقوله متفاوت مواجه هستیم. نخست اینکه کشور ما جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر، متنوع، متمدن و تحصیلکرده دارد. طبیعی است که به تعداد جمعیت کشور، دیدگاهها و نظرات مختلف وجود داشته باشد. این اختلافنظرها، ذات زندگی اجتماعی و نشانه پویایی جامعه است. وجود سلایق و جریانهای مختلف سیاسی که در کشور به رسمیت شناخته شدهاند، بخشی از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اینکه مردم عادی در تجمعات، نوشتهها، مقالات یا اظهارنظرهای خود دیدگاههای متفاوتی داشته باشند، امری طبیعی است.
وی گفت: اما موضوع دوم این است که اگر فرد یا جریانی با استفاده از امکانات نظام، اعم از ساختارهای دولتی یا غیردولتی، بهصورت سازمانیافته برای ایجاد فضای تفرقه، القای نبود انسجام در کشور یا دوقطبیسازی اقدام کند، این موضوع دیگر قابل قبول نیست و از نظر قانونی و شرعی نیز مردود است. هیچکس حق ندارد از هیچ تریبونی، چه در دولت، چه در وزارت کشور، چه از سوی یک امام جمعه محترم، چه یک رسانه منتسب به دولت، چه صداوسیما و چه هر مجموعه دیگری، برای ایجاد دوقطبی، اخلال در انسجام ملی یا آسیب زدن به آرامش کشور استفاده کند. این اقدامات نه از نظر قانونی پذیرفته است و نه از نظر شرعی.
سخنگوی وزارت کشور گفت: طبیعتاً دستگاههای مسئول و قوه قضائیه نیز موظف هستند در چنین مواردی برخورد قانونی انجام دهند. موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مسئولان، سران قوا و مدیرانی که در چارچوب ساختار رسمی کشور و بر اساس سیاستهای مورد تأیید مقام معظم رهبری در حال اداره کشور، انجام مأموریتهای دیپلماتیک و پیگیری امور مردم هستند، اگر بهصورت سازمانیافته مورد توهین، تخریب یا هجمه قرار بگیرند، دیگر این موضوع در چارچوب انتقاد طبیعی قرار نمیگیرد.
زینیوند گفت: چنین اقداماتی هم مورد اعتراض اکثریت مردم است، هم مورد تذکر و تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و هم دستگاههای مسئول موظف به برخورد قانونی با آن هستند. بنابراین، موضع رسمی وزارت کشور روشن است؛ ما از اختلافنظرهای قانونی، نقدهای سازنده و بیان دیدگاههای مختلف استقبال میکنیم و بهعنوان یک مرجع رسمی و حاکمیتی، میان جریانهای سیاسی تفاوتی قائل نیستیم. اما در عین حال، وظیفه داریم از طریق شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین و سایر سازوکارهای قانونی، با هرگونه اقدام سازمانیافته از سوی هر فرد، گروه یا جریان سیاسی که موجب بر هم زدن انسجام، وحدت و آرامش کشور شود، برخورد کنیم. در مواردی که نیاز باشد، تذکر داده میشود و در مواردی که لازم باشد، دستگاههای قانونی مطابق قانون اقدام خواهند کرد.
وی گفت: در همین راستا و در پی بیانیه اخیر مقام معظم رهبری، سپاه، بسیج و سایر دستگاههای مسئول نیز بیانیههایی صادر کرده و بر اجرای مفاد این رهنمود مهم و راهگشا تأکید کردهاند. وزارت کشور نیز در چارچوب همین رهنمودها، اقدامات و مسئولیتهای خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.
سخنگوی وزارت کشور درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد شخصی و برخی مطالبات مطرحشده در این زمینه گفت: مصوبه مربوط به این موضوع از قبل وجود داشته است. اگر درست به خاطر داشته باشم، احتمالاً این مصوبه مربوط به اواخر دولت دوازدهم بوده است. مناطق آزاد در کشور قوانین و مقررات خاص خود را دارند و متولی مشخصی نیز برای اداره آنها تعیین شده است. درباره خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد نیز، اگر اشتباه نکنم، ابتدا در دولت یازدهم تصمیمی برای استان خوزستان گرفته شد تا این خودروها بتوانند در سراسر استان تردد کنند و بهتدریج این موضوع به برخی استانهای دیگر نیز تسری پیدا کرد.
زینیوند ادامه داد: در شرایط اخیر نیز برای همه استانهایی که دارای منطقه آزاد هستند، با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم، تصمیماتی با هماهنگی پلیس، دستگاههای اجرایی و سایر مراجع قانونی اتخاذ شده است.
وی گفت: در مورد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز موضوعاتی مطرح و رونماییهایی انجام شد. طبیعی است با توجه به نیازهای کلانشهرهایی مانند تهران و کرج و جمعیت بالای این مناطق، مطالباتی برای صدور مجوز تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد وجود داشته باشد، اما این موضوع فعلاً در حد مطالبه است و حداقل تا جایی که بنده اطلاع دارم، تصمیم جدیدی غیر از مصوبات قبلی دولت در این زمینه اتخاذ نشده است.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش تحرکات گروههای تجزیهطلب کُردی در غرب کشور، وضعیت امنیت چگونه است و وزارت کشور چه توافقاتی با کشورهای همسایه، از جمله ترکیه، در این زمینه داشته است، گفت: وزارت کشور، در جایگاه شورای امنیت کشور و در کنار دستگاههای امنیتی و نظامی، بهصورت مستمر با کشورهای همسایه که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارند، از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و سایر همسایگان، همکاریهای امنیتی دارد.
وی گفت: تفاهمنامههای امنیتی میان ایران و این کشورها وجود دارد و این همکاریها بهصورت دوجانبه و چندجانبه بهطور مستمر دنبال میشود. این موضوع مختص ایران نیست. در بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه، مسائل امنیتی و تحرکات گروههای مسلح یا اقدامات مشابه وجود داشته است. همانطور که به یاد دارید، چند سال پیش نیز ترکیه با کودتا مواجه شد و جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع همکاری و حمایت لازم را انجام داد.
زینیوند تصریح کرد: بنابراین، همکاریهای امنیتی میان کشورهای همسایه یک موضوع طبیعی است و بهصورت مستمر ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره تلاش میکند از تحرکات گروهکها، گروههای تروریستی، سرویسهای جاسوسی و هرگونه توطئه علیه امنیت کشور، چه در شرایط فعلی و چه در شرایط عادی، اطلاع دقیق داشته باشد و اقدامات لازم را برای مقابله با آنها انجام دهد.
وی درباره بودجه بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ گفت: شما اطلاع دارید که ستاد بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ، در بالاترین سطح دولت، با مسئولیت معاون اول رئیسجمهور و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و مستقر است. همانطور که در نشستهای قبلی نیز عرض کردم، اولویت نخست این ستاد، بازگرداندن هرچه سریعتر زندگی عادی مردم است.
زینی وند ادامه داد: طبیعی است که در شرایط جنگی، بهویژه با توجه به تمرکز حوادث در مناطق جنوبی کشور، اگر در هر نقطهای اتفاقی اضطراری برای زیرساختها رخ دهد، منابع و بودجه موجود بهصورت طبیعی و بر اساس اولویت به همان مناطق منتقل میشود تا روند بازسازی و خدماترسانی با سرعت انجام گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: استانها نیز از ظرفیتهای مردمی و امکانات استانی خود استفاده میکنند، اما دولت هم متناسب با توان و درآمدهای موجود کشور، پشتیبانی لازم را انجام میدهد. در شرایط فعلی، اولویت نخست، حفظ اقتدار و پشتیبانی از نیروهای مسلح است، زیرا امروز مهمترین میدان، میدان دفاع و نبرد است و باید بیشترین پشتیبانی از آن صورت گیرد. در کنار آن، بازسازی زیرساختهایی که آسیب میبینند، از جمله شبکه برق، آب و سایر خدمات عمومی، در اولویت ستاد بازسازی قرار دارد.
وی تصریح کرد: همانطور که عرض کردم، در حوزه بازسازی شهرها و واحدهای مسکونی، مسئولیت با استانداران است و در سطح ملی نیز این موضوع با هماهنگی ستاد بازسازی دنبال میشود. همچنین در صورت آسیب دیدن جادهها، پلها، شبکه آب یا برق، اقدامات لازم برای بازسازی و بازگرداندن خدمات در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.
زینیوند در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر برای شبکه آب یا برق کشور مشکلی پیش بیاید، آیا برنامهای برای تأمین نیازهای مردم، بهویژه در مناطق جنوبی، وجود دارد، گفت: وقتی مردم در شرایط سخت قرار میگیرند، طبیعی است که نخستین نگرانی آنها تأمین آب، برق و نیازهای اساسی زندگی باشد. اما باید توجه داشت که ما با دشمنی مواجه هستیم که در وحشیگری هیچ حد و مرزی نمیشناسد؛ دشمنی که به تعبیر رهبر شهید، به دنبال بلعیدن کشورها و غارت منابع ملتهاست.
سخنگوی وزارت کشور گفت: در چنین شرایطی، همه ما باید مسئولانه بیندیشیم. همانطور که بارها تأکید کردهام، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ خود آغازگر جنگ نبوده است و هر زمان که منافع ملی، امنیت ملی و استقلال کشور تأمین شود، ما از پایان جنگ استقبال خواهیم کرد. بنابراین، جمهوری اسلامی جنگطلب نیست و نباید جای ظالم و مظلوم را عوض کرد.
وی گفت: امروز برخی تلاش میکنند با تحلیلها یا مقالات جهتدار، واقعیتها را وارونه جلوه دهند؛ همانطور که در موضوعات تاریخی نیز گاهی تلاش میشود با جعل اسناد و تحریف تاریخ، هویت تاریخی، حقوقی و راهبردی ایران را مخدوش کنند. نمونه آن، تلاش برای زیر سؤال بردن جایگاه تاریخی و راهبردی برخی مناطق و گذرگاههای مهم کشور است. اینها بخشی از یک جنگ ترکیبی است و ما راهی جز دفاع از منافع ملی، امنیت ملی و هویت تاریخی و تمدنی خود نداریم.
زینیوند گفت: بنابراین، دفاع برای ما یک ضرورت است. در شرایط جنگ، طبیعی است که همه سناریوها پیشبینی شود. ممکن است زیرساختها هدف قرار بگیرند، اما واقعیت این است که دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی، تلاش کرده است با هدف قرار دادن زیرساختها، ایجاد فشار اجتماعی، آسیب به معیشت مردم و محاصره اقتصادی، اهداف خود را دنبال کند. به همین دلیل، یکی از اصول مدیریت بحران این است که برای بدترین سناریوها آماده باشیم. امیدواریم هرگز به آن شرایط نرسیم، اما همه برنامهریزیها بر این اساس انجام شده و دستگاههای مسئول برای شرایط بحرانی آمادگی کامل دارند.
وی گفت: آمار دقیقی از تعداد پلها یا زیرساختهای آسیبدیده در اختیار ندارم، اما در برخی استانها، بهویژه هرمزگان، بخشهایی از خطوط راهآهن و برخی زیرساختها هدف قرار گرفت. با این حال، همانطور که در روزهای پایانی جنگ نیز مشاهده کردید، شبکه حملونقل ریلی کشور فعال بود و حتی در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد، جابهجایی گسترده مسافران از طریق راهآهن بدون مشکل انجام شد.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ظرفیتهای کشور بالاست، برنامهریزیهای لازم انجام شده و امیدواریم هیچگاه به سناریوهای بدتر نرسیم؛ اما اگر چنین شرایطی نیز پیش بیاید، آمادگی کامل برای مدیریت آن وجود دارد. استانهایی مانند کرمان و برخی استانهای دیگر نیز بهعنوان استانهای معین تعیین شدهاند تا در صورت نیاز، پشتیبانی و کمکهای لازم را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: ما شرایط و مشکلات مردم عزیز، غیرتمند و شریف ایران در مناطق درگیر را بهخوبی درک میکنیم و میدانیم که این عزیزان با دشواریهایی مواجه هستند.
زینیوند ادامه داد: من حتی به شوخی به دوستان میگفتم که استانداران استانهای درگیر، در میانه جنگ، با آرامش کامل امور را مدیریت میکنند. خودم با یکی از استانداران تماس گرفتم؛ در حالی که صدای موشک شنیده میشد، ایشان با خونسردی، تسلط و اطمینان کامل پاسخ میداد و میگفت: «ما اینجا هستیم و همه امور بهصورت عادی در حال انجام است.» بنابراین، مردم عزیز ما مطمئن باشند که مدیریت کشور برقرار است و اجازه نخواهیم داد در هیچ منطقهای خللی در اداره امور ایجاد شود.
وی گفت: هفته گذشته رئیسجمهور بهصورت مستقیم با مسئولان جزیره خارک گفتوگو کرد. دیروز نیز با فرماندار قشم صحبت کردیم و علاوه بر آن، جلسهای بهصورت وبیناری با فرمانداران و مسئولان مربوطه برگزار شد. خوشبختانه تسلط کامل بر مدیریت امور کشور وجود دارد و همه مسائل بهصورت مستمر در حال رصد و پیگیری است.