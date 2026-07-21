هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) درباره تهدید مراکز هستهای و حساس ایران از سوی آمریکا
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) به تهدید مراکز هستهای و حساس ایران از سوی آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) تصریح کرد: آمریکای جنایتکار مراکز هستهای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است. اعلام میگردد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحلهای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه میدانیم و همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور، هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.