به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) تصریح کرد: آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است. اعلام می‌گردد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، هم‌پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور، هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.