خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۴۱/

مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه علی السالم و جزیره بوبیان از رده عملیاتی خارج شدند

مجموعه تاکتیکی رادارها در پایگاه علی السالم و جزیره بوبیان از رده عملیاتی خارج شدند
کد خبر : 1816724
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاک‌سازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه ، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات نصر۲ اعلام کرد:

 

بسم الله قاصم الجبارین

 

ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان، 

رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاک‌سازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه ، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.

عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل