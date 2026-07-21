بیگدلی:
پارادوکس آزادی؛ رهایی از زنجیر استبداد و جهالت، نه مجوز برای پمپاژ دروغ و نفرت
رحمت الله بیگدلی در یادداشتی درباره پارادوکس آزادی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا در متن یادداشت رحمت الله بیگدلی آمده است؛
مقدمه: مسأله بنیادین آزادی
آزادی یکی از بزرگترین دستاوردهای عقل بشری و یکی از بنیادیترین مفاهیم در فلسفه سیاسی، اخلاق و حقوق انسانی است، اما همین مفهوم ارزشمند، در عین عظمت و نقش تاریخیاش در تعالی انسان و رهایی جوامع از سلطه و استبداد، یکی از پیچیدهترین، عمیقترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اندیشه بشری بهشمار میرود.
علت این پیچیدگی این است که آزادی، مفهومی تکبعدی نیست، بلکه دارای دو ساحت مکمل و بههمپیوسته است. آزادی تنها به معنای رفع مانع، نبود اجبار و رهایی از سلطه بیرونی نیست، بلکه پرسشی بنیادیتر را نیز در برابر انسان قرار میدهد:
انسان پس از آنکه آزاد شد، برای چه چیزی آزاد است و چگونه باید از آزادی خویش بهره گیرد؟
اینجاست که «پارادوکس آزادی» شکل میگیرد:
آیا آزادی به معنای رهایی مطلق از هرگونه قید و محدودیت است؛ بهگونهای که انسان بتواند هر سخن یا رفتاری، حتی توهین، تحقیر، هتک حرمت و نفرتپراکنی را به نام آزادی توجیه کند؟
یا اینکه آزادی، مفهومی عمیقتر و انسانیتر دارد و غایت آن، رهایی عقل از بند غل و زنجیرهای درونی و بیرونی، جهل، کشف حقیقت، شکوفایی شخصیت انسان، رشد اخلاقی و پاسداشت کرامت بشری است؟
پاسخ منطقی و فلسفی این است که آزادی، اگر از عقلانیت، اخلاق و مسؤولیت جدا شود، بهتدریج ماهیت خود را از دست میدهد و به ضد خویش تبدیل میشود؛ زیرا اگر آزادی ابزار سلب آزادی، امنیت و کرامت دیگران گردد، در درون خود حامل تناقضی بنیادین خواهدبود. هدف آزادی، افزایش توان انتخاب آگاهانه انسان است، نه فراهم کردن امکان تجاوز به حقوق و حیثیت دیگران.
به بیان دقیقتر:
انسان آزاد میشود تا از زنجیرهای جهل، خرافه، تعصب کور، ترس و استبداد رها گردد، نه اینکه با نام آزادی، زنجیرهای تازهای از نفرت، تحقیر و خشونت بر پیکر جامعه تحمیل کند.
۱. تعریف منطقی آزادی
برای فهم دقیق مفهوم آزادی باید آن را در دو بُعد مکمل، مرتبط و جداییناپذیر تحلیل کرد:
الف. بُعد سلبی آزادی: آزادی از ...
این بُعد، ناظر به رهایی انسان از موانعی است که مانع رشد عقل، اراده و انتخاب آگاهانه او میشوند:
رهایی اندیشه از تقلید کورکورانه،
رهایی عقل از خرافه، جهل و باورهای فاقد دلیل،
رهایی انسان از ترس، اجبار و سلطه ناروا،
و برخورداری از حق پرسش، شک، نقد، تحقیق و انتخاب آگاهانه.
در این معنا، آزادی یعنی گشودن فضای اندیشه برای حرکت عقل از تاریکی ناآگاهی به سوی روشنایی حقیقت.
انسان آزاد کسی نیست که هیچ قیدی ندارد، بلکه کسی است که از قیدهای نادرست رها شده است تا بتواند با عقل و آگاهی انتخاب کند.
ب. بُعد ایجابی آزادی: آزادی برای ...
آزادی تنها «رهایی از» نیست، بلکه «رهایی برای» نیز هست.
انسان آزاد میشود تا:
عقلانیت خویش را شکوفا کند،
حقیقت را جستوجو نماید،
مسؤولانه تصمیم بگیرد،
کرامت خویش و دیگران را پاس بدارد،
و زمینه همزیستی مسالمتآمیز، عادلانه و انسانی را فراهم آورد.
بنابراین، آزادی حقیقی حاصل جمع دو عنصر اساسی است:
حق انتخاب + مسؤولیت اخلاقی
حق انتخاب بدون مسؤولیت، میتواند به خودخواهی و بیقانونی منجر شود، و مسؤولیت بدون حق انتخاب، چیزی جز اجبار و تحمیل نخواهد بود.
ازاینرو، آزادی پایدار تنها زمانی شکل میگیرد که میان اختیار فردی و مسؤولیت اجتماعی تعادل برقرار شود.
۲. مرز بنیادین: تفاوت نقد با توهین
یکی از مهمترین خطاهای مفهومی در بحث آزادی، خلط میان «نقد اندیشه» و «توهین به انسان» است.
نقد یک عقیده، حقی اساسی و یکی از مهمترین ابزارهای کشف حقیقت است؛ زیرا هیچ اندیشهای نباید از پرسش، بررسی عقلانی و ارزیابی مصون باشد.
اندیشهای که توان مواجهه با پرسش و نقد را ندارد، از استحکام عقلانی کافی برخوردار نیست.
اما تحقیر انسانها به دلیل تعلق آنان به یک عقیده، مذهب، قومیت، گروه اجتماعی یا صنف، دیگر نقد محسوب نمیشود، بلکه عبور از مرز گفتوگوی عقلانی و ورود به قلمرو آسیب اخلاقی و اجتماعی است.
نقد، متوجه «فکر» است، اما توهین، متوجه «شخصیت انسان» است، و این دو از نظر اخلاقی و منطقی تفاوتی بنیادین دارند.
از این منظر:
آزادی، حق گفتن است، نه حق شکستن کرامت.
آزادی، حق نقد است، نه حق نفرتپراکنی.
آزادی، رهایی زبان و قلم از سانسور است، نه رهایی زبان و قلم از اخلاق.
مرزهای آزادی در اندیشه غربی
اندیشمندان بزرگ غربی نیز آزادی را مفهومی مطلق، بیقاعده و رها از هرگونه معیار نمیدانند، بلکه معتقدند آزادی برای آنکه بتواند به هدف اصلی خود، یعنی تعالی انسان و سامان یافتن جامعه انسانی، دست یابد، نیازمند اصول، حدود و معیارهای عقلانی است.
از منظر این اندیشمندان، آزادی نه به معنای رهایی انسان از هرگونه مسؤولیت، بلکه به معنای توانایی انتخاب آگاهانه در چارچوب عقل، اخلاق و احترام متقابل است.
به تعبیر دیگر، آزادی زمانی معنا و ارزش پیدا میکند که میان «حق فرد» و «حق دیگران» تعادل برقرار شود؛ زیرا هیچ حقی در جامعه انسانی نمیتواند بهگونهای اعمال شود که بنیاد حقوق دیگران را نابود کند.
۱. جان استوارت میل و اصل آسیب
استوارت میل در کتاب درباره آزادی، اصل مهمی را مطرح میکند که به «اصل آسیب» مشهور است.
بر اساس این اصل:
قدرت اجتماعی تنها زمانی حق دارد آزادی فرد را محدود کند که رفتار او موجب آسیب واقعی به دیگران شود.
میل از آزادی اندیشه و بیان دفاع میکند؛ زیرا معتقد است حتی اندیشههای نادرست نیز باید امکان طرح و بررسی داشته باشند؛ چرا که حقیقت در فرآیند مواجهه با پرسش، نقد و گفتوگو، روشنتر و استوارتر میشود.
از نگاه او جامعهای که اندیشهها را بدون دلیل سرکوب کند، ممکن است خود را از دسترسی به بخشی از حقیقت محروم سازد.
اما از منطق میل نمیتوان نتیجه گرفت که آزادی، مجوز آسیب رساندن به حیثیت، امنیت روانی، حقوق اجتماعی و کرامت دیگران است؛ زیرا چنین رفتاری نه استفاده صحیح از آزادی، بلکه سوءاستفاده از آزادی برای تخریب بنیادهای آن است.
آزادیای که به بهانه آن، حق انسان دیگر برای برخورداری از احترام و امنیت اخلاقی نادیده گرفته شود، در نهایت به نفی فلسفه وجودی آزادی خواهد انجامید.
۲. ولتر و دفاع از حق مخالف
عبارت مشهور منسوب به ولتر که بعدها توسط «اِولین بیاتریس هال» بهعنوان خلاصهای از روح اندیشه او بیان شد:
«با آنچه میگویی مخالفم، اما از حق تو برای گفتنش دفاع میکنم.»
این عبارت بیانگر یکی از مهمترین اصول اندیشه آزادیخواهی است:
جامعه آزاد، مخالف فکری را دشمن نمیبیند، بلکه او را انسانی دارای حق، شأن و امکان بیان میداند.
اما دفاع از حق بیان، به معنای تقدیس هر سخن، تأیید هر محتوا یا تبدیل آزادی به مجوز توهین نیست.
آزادی بیان، زمانی ارزشمند است که امکان گفتوگوی عقلانی، اصلاح خطاها و کشف حقیقت را فراهم کند، نه آنکه به ابزاری برای تحقیر، حذف و نفرتافکنی تبدیل شود
۳. یورگن هابرماس و عقلانیت ارتباطی
هابرماس آزادی را در چارچوب مفهوم «حوزه عمومی عقلانی» تحلیل میکند.
در نگاه او، جامعه سالم و دموکراتیک بر گفتوگوی آزاد شهروندان استوار است؛ گفتوگویی که در آن استدلال، دلیل و اقناع، جایگزین زور، تحقیر، تهدید و حذف دیگری میشود.
هدف از آزادی بیان در این نگاه، صرفاً امکان تخلیه هیجانات شخصی نیست، بلکه ایجاد فضایی برای رسیدن به تفاهم عقلانی و حل اختلافها از مسیر گفتوگوست.
اگر فضای عمومی جامعه به میدان توهین، نفرت و تخریب شخصیت تبدیل شود، بنیان گفتوگوی عقلانی فرو میریزد و آزادی، قربانی سوءاستفاده از خود خواهد شد؛
زیرا آزادی برای گفتوگوست، نه برای نابود کردن امکان گفتوگو.
۴. کارل پوپر و پارادوکس مدارا
کارل پوپر در نظریه مشهور «پارادوکس مدارا» هشدار میدهد که مدارا اگر بدون هیچ مرز عقلانی و اخلاقی اعمال شود، ممکن است در نهایت به نابودی خود مدارا منجر گردد.
جامعه آزاد باید امکان نقد، اختلاف، پرسش و گفتوگو را حفظ کند، اما نباید اجازه دهد جریانهایی که اساساً هدفشان نفی آزادی دیگران است، از آزادی بهعنوان ابزاری برای نابودی آزادی استفاده کنند.
بنابراین، دفاع از آزادی به معنای بیتفاوتی در برابر نفرتپراکنی، خشونتطلبی و نفی کرامت انسانها نیست.
جامعه آزاد، جامعهای است که هم از حق اختلاف دفاع میکند و هم از ارزشهای بنیادینی که امکان اختلاف آزادانه را ممکن میسازند.
مبانی قرآنی آزادی: آزادی عقل، نه آزادی بیمسؤولیتی
در نگاه قرآن، انسان موجودی صاحب عقل، اختیار و مسؤولیت است، اما اختیار او زمانی معنا و ارزش پیدا میکند که در چارچوب حقیقت، اخلاق و کرامت انسانید قرار گیرد.
قرآن انسان را موجودی معرفی میکند که باید با بهرهگیری از عقل و آگاهی، مسیر خویش را انتخاب کند، نه اینکه اسیر جهل، تقلید کور و تعصبات بیدلیل باشد.
قرآن بندگان خردمند را چنین معرفی میکند:
«فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ؛
پس بشارت بده بندگان مرا که سخنان را میشنوند و بهترین آن را انتخاب میکنند.»
(زمر، ۱۷-۱۸)
این آیه، یکی از روشنترین مبانی آزادی اندیشه را بیان میکند: شنیدن دیدگاههای مختلف، سنجش عقلانی آنها و انتخاب آگاهانه بهترین راه.
در این منطق، انسان آزاد کسی نیست که هر سخنی را بدون معیار بپذیرد، بلکه کسی است که توان شنیدن، اندیشیدن و انتخاب بر اساس دلیل را دارد.
قرآن همچنین تقلید کورکورانه و پیروی غیرعقلانی از سنتهای گذشته را نقد میکند:
«إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ؛
ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما نیز از آثار آنان پیروی میکنیم.»
(زخرف، ۲۳)
این آیه با نفی تقلید کورکورانه از آباء و اجداد تأکید میکند که انسان نباید اسیر زنجیر عادت، سنتهای بیدلیل و باورهای فاقد پشتوانه عقلانی باشد.
آزادی حقیقی، رهایی عقل از اسارت تقلید و حرکت آگاهانه به سوی حقیقت است.
اما قرآن همزمان مرز اخلاقی آزادی بیان را نیز مشخص میکند:
«وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ؛
و آنهایى را که جز خدا مىخوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و نادانی، خدا را دشنام خواهند داد.»
(انعام، ۱۰۸)
این آیه با نهی از توهین به بتهای مشرکان، یک اصل مهم اخلاقی در گفتوگو را بیان میکند: در نقد مخالف و دفاع از باور خویش، نباید از مسیر توهین و تحریک نفرت عبور کرد؛ زیرا زبان توهین و نفرت، به جای نزدیک کردن انسانها به حقیقت، چرخه دشمنی، تعصب و واکنش متقابل را تقویت میکند.
و درباره کرامت ذاتی انسان میفرماید:
«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ؛
و بهراستی ما فرزندان آدم را کرامت دادیم و گرامی داشتیم.»
(اسراء، ۷۰)
یعنی اصل کرامت انسانی، پیش از هر تعلق فکری، مذهبی، قومی یا اجتماعی، شامل همه انسانهاست.
آزادی و اخلاق در نهجالبلاغه
در اندیشه امام علی(ع)، آزادی مفهومی جدا از عدالت، اخلاق و کرامت انسانی نیست، بلکه آزادی حقیقی زمانی معنا پیدا میکند که انسان بتواند در فضایی عادلانه، همراه با حفظ حرمت دیگران، اندیشه کند، سخن بگوید و انتخاب نماید.
از نگاه علوی، قدرت، حکومت و جامعه زمانی مشروعیت اخلاقی دارند که انسان را تحقیر نکنند، عقل او را به رسمیت بشناسند و زمینه رشد شخصیت انسانی او را فراهم آورند.
امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر، یکی از عمیقترین اصول اخلاق سیاسی را بیان میکند:
«وَأَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ؛
دل خود را سرشار از رحمت و محبت نسبت به مردم قرار ده.»
این سخن، نشان میدهد که حتی در عرصه قدرت سیاسی نیز انسان، پیش از آنکه موضوع مدیریت باشد، صاحب کرامت و حرمت است.
حکومتی که انسانها را صرفاً ابزار قدرت بداند و کرامت آنان را نادیده بگیرد از منظر اخلاق علوی، از حقیقت عدالت فاصله گرفته است.
همچنین امام علی(ع) بر حق مردم در بیان سخن حق و ارائه نظر عادلانه تأکید میکند:
«فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ؛
از گفتن سخن حق و ارائه نظر عادلانه خودداری نکنید.»
این اصل، نشاندهنده جایگاه بلند آزادی بیان، نقد و مشورت در اندیشه علوی است.
اما در منطق امام علی(ع)، آزادی بیان هرگز به معنای سقوط اخلاق گفتوگو نیست؛ زیرا هدف از سخن گفتن، رسیدن به حق، اصلاح امور و تحقق عدالت است، نه تحقیر انسانها و گسترش دشمنی.
بنابراین، در نگاه علوی، جامعه سالم جامعهای است که دو اصل را همزمان پاس بدارد:
نخست، حق انسان برای اندیشیدن، پرسیدن، نقد کردن و بیان دیدگاه خویش.
و دوم، مسؤولیت انسان در حفظ حرمت، عدالت و کرامت دیگران.
آزادی بدون اخلاق، به بیعدالتی میانجامد، و اخلاق بدون آزادی، به خاموشی عقل و رکود اندیشه.
نتیجه نهایی: آزادی؛ پیوند عقل، حقیقت و کرامت
آزادی حقیقی، مفهومی تکبعدی و بیضابطه نیست، بلکه بر سه ستون بنیادین استوار است:
۱. عقلانیت
رهایی انسان از جهل، خرافه، تعصب کور و تقلید بیدلیل.
انسان آزاد، انسانی است که میاندیشد، پرسش میکند و انتخاب خویش را بر پایه آگاهی و دلیل بنا مینهد.
۲. حقیقتجویی
حق پرسش، نقد، گفتوگو و انتخاب آگاهانه.
جامعهای که در آن اندیشهها از نقد مصون باشند، بهجای حقیقت، اسیر جمود خواهد شد.
۳. اخلاق و کرامت
پرهیز از توهین، تحقیر، نفرتپراکنی و نفی شأن انسانی دیگران.
زیرا انسان، حتی هنگامی که با اندیشهای مخالف است، حق ندارد انسانِ صاحب آن اندیشه را از دایره احترام انسانی خارج کند.
بزرگترین دشمن آزادی تنها سانسور نیست، همانگونه که بیقیدی و بیمسؤولیتی نیز میتواند آزادی را از درون تهی کند.
سانسور، اندیشه را خفه میکند، اما بیاخلاقی نیز فضای گفتوگو را نابود میسازد.
ازاینرو:
آزادی بدون اخلاق، به هرجومرج میانجامد،
و اخلاق بدون آزادی، به استبداد منتهی میشود.
راه تعالی انسان و جامعه، نه در حذف یکی از این دو، بلکه در پیوند میان آنهاست:
آزادیِ عقلانی و اخلاقمدار.
جامعه بالغ، جامعهای نیست که در آن هیچ اندیشهای نقد نشود، بلکه جامعهای است که در آن شدیدترین نقدها با نیرومندترین استدلالها بیان میشوند، نه با زشتترین توهینها.
در چنین جامعهای، انسان آزادانه میاندیشد، آزادانه پرسش میکند، آزادانه نقد میکند و آزادانه حقیقت را میجوید، اما در همه این مسیر، حرمت انسان و کرامت انسانی را پاس میدارد.
این نه محدود کردن آزادی، بلکه شرط بقای آزادی است؛ زیرا آزادی تنها زمانی پایدار میماند که انسان در کنار حق انتخاب، مسؤولیت پاسداشت حقیقت، عقلانیت و کرامت انسان را نیز بپذیرد.
آزادی، رهایی انسان از همه زنجیرها نیست، بلکه رهایی انسان از زنجیرهای نادرست برای رسیدن به حقیقت، فضیلت و انسانیت است.