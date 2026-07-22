حاجی دلیگانی در گفتوگو با ایلنا:
برخی فروشگاهها به دلیل بدهی دولت از ارائه کالابرگ خودداری میکنند/ امروز دفاع و رفاه مردم باید اولویت اول کشور باشد
یک نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ، گفت: برخی فروشگاهها به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان دیگر به مردم خدمات کالابرگی ارائه نمیدهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی از فروشگاههایی که اقلام کالابرگی را ارائه میدهند، اعلام کردهاند به دلیل بدهی دولت به آنها دیگر این خدمات را ارائه نمیدهند، گفت: آقای رئیسجمهور زمانی که میخواستند دست به جراحی اقتصادی بزنند و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای هر دلار به ۱۲۳ هزار تومان و بعد از آن به ۱۴۳ هزار تومان برسانند؛ گفتند میخواهیم ارز به دست مردم برسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به مردم اینگونه گفته شد که ما ارز را به جای اینکه ارزان به ابتدای زنجیره بدهیم به انتهای زنجیره میدهیم، یعنی مستقیماً به حساب خود مردم واریز میشود ولی متاسفانه همان گونه که پیشبینی میشد، به قول خودشان به طور کامل عمل نکردند.
وی با بیان اینکه امروز یک پنجم این پول با وجود اینکه اجناس گران شده به حساب مردم پرداخت شده است، عنوان کرد: این اتفاق چندین نکته دارد، نخست اینکه باتوجه به شرایط تورمی کشور، ملبغ کالابرگ افزایش پیدا نکرده است آن هم باتوجه به این که ارز ۱۲۳ هزار تومان به بیش از ۱۴۸ هزار تومان رسیده است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: از سوی دیگر فشار بر مردم به دلیل گرانی و تورم زیادتر شده است و از جهت دیگر نحوه بازپرداخت یارانه به واحدهایی که توزیع کننده این خدمات هستند مانند فروشگاهها و سایر جاهای دیگر به تاخیر افتاده است که آنها هم میگویند چون پول ما داده نشده است، نمیتوانیم کالا را به مردم تحویل دهیم.
وی تاکید کرد: انتظار این است آقای رئیسجمهور شخصاً وارد این ماجرا شوند و از سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه بخواهند مشکلات در این زمینه برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که آیا در شرایط جنگی این امکان وجود دارد که مبلغ یارانه افزایش پیدا کند، گفت: راهکارهایی در این زمینه وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد.
وی تاکید کرد: امروز برای ما دفاع و رفاه مهم است. باید این دو مسئله را به انجام برسانیم. هم در دفاع باید محکم بایستیم و هم در رفاه مردم. این دو مسئله؛ مسئله اساسی ما هستند. همه کارها به هر نوعی در اولویتهای بعدی هستند و این مسئلهها اولویت اول هستند لذا تمام اعتبارات و امکانات باید در خدمت دفاع و رفاع مردم باشد.
حاجی دلیگانی گفت: معیشت مردم از مسائل اصلی ما است و حتما در مجلس شورای اسلامی این مسئله را دنبال میکنیم.