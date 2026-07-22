روح‌الله لک‌علی آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتشار گسترده تصاویر خصوصی و نسبت‌های ناروا به به تعدادی از بانوان در یک کانال تلگرامی گفت: متأسفانه افرادی که نمی‌دانم بگویم شرور، نمی‌دانم بگویم بی‌عقل، اقدام به این کار کرده‌اند، واقعا حیف است نام این افراد را انسان بگذاریم چراکه این‌ها از تصاویر خانوادگی دخترانی که آنها را در شبکه اجتماعی گذاشته‌اند، سوءاستفاده کردند.

نماینده لرستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فضای شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای شده است که برخی افراد تصاویر خانوادگی خود را منتشر می‌کنند و تصور می‌کنند این شبکه‌ها ایمن هستند. گمان می‌کنند افرادی که آن‌ها را دنبال می‌کنند، افراد مطمئنی هستند و از این تصاویر سوءاستفاده نخواهند کرد.

وی ادامه داد: به هر جهت، کانالی ایجاد شده بود که فکر می‌کنم توسط سه نفر مدیریت می‌شد. آن‌ها تصاویر را منتشر می‌کردند و از دختران مردم اخاذی می‌کردند. خوشبختانه، پس از یک عملیات موفقیت‌آمیز که پلیس فتا و دادستانی استان انجام داد، این افراد دستگیر شدند و به دست قانون افتادند و مطمئناً هم به سزای اعمال خود خواهند رسید.

لک‌علی آبادی افزود: پلیس فتای استان لرستان و نیروی انتظامی واقعاً کار بزرگی انجام دادند. همه مجموعه‌های امنیتی اقدام بسیار ارزشمندی بعد از این که شکایت صورت گرفت، انجام دادند و با سرعت عمل کردند. قانون و مجریان قانون هم وظیفه خود را با سرعت و دقت انجام دادند که جای تشکر دارد.

وی تاکید کرد: خواهشی که از خانواده‌ها دارم، این است که دقت کنند گاهی برخی تصاویر خانوادگی و خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یا پیام‌رسان‌ها به اشتراک می‌گذارند. تصور می‌کنند گروهی که تصاویر را با آن‌ها به اشتراک گذاشته‌اند، فامیل یا دوست هستند یا اگر در شبکه‌های اجتماعی استوری یا پست منتشر می‌کنند، افراد قابل اعتمادی آن را می‌بینند، در حالی که هیچ اطمینانی وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خواهش من این است که حریم خصوصی خانوادگی را حفظ کنیم. مخصوصا از جوانان خواهش می‌کنم این حریم را نشکنیم تا با دست خودمان زمینه اخاذی افراد کلاهبردار و سودجو را فراهم نکنیم.

وی با بیان این که متأسفانه گاهی این اتفاق‌ها موجب آسیب‌های روحی می‌شود، خاطرنشان کرد: این کانال جمع‌آوری شد و عوامل آن هم دستگیر شدند و به اعمالشان رسیدگی خواهد شد، اما افرادی که تصاویرشان در این مجموعه منتشر شده و خانواده‌هایشان، ممکن است از نظر روحی به این راحتی به وضعیت عادی بازنگردند. می‌خواهم این را بگویم که نباید با دست خودمان، خود را در این دریا و در این امواج متلاطم قرار دهیم. امواجی که در فضای الکترونیک و فضای مجازی وجود دارد، می‌تواند هر تصویر، هر سخن و هر حرکت ما را با سرعت به هر نقطه دنیا منتقل کند و این فوق‌العاده خطرناک است.

لک علی آبادی تاکید کرد: ما به اشتباه نام آن را فضای مجازی گذاشته‌ایم و تصور می‌کنیم فضایی غیرواقعی است، در حالی که بهتر است بگوییم «فضای حقیقیِ غیرملموس» است و این فضا یک واقعیت و یک حقیقت است. اتفاقاً فضای مجازی قدرتمندترین فضای حقیقی است که امروز در دنیا وجود دارد و جوانان باید با دقت و وسواس بسیار با آن برخورد کنند.

وی درباره این‌که گفته می‌شود در جریان این اتفاق دو دختر دست به خودکشی زده‌اند، گفت: بله، من هم متأسفانه این موضوع را شنیده‌ام. چنین اتفاقاتی بر تلخی این ماجرا می‌افزاید. واقعاً شنیدن این خبر بسیار سخت و سنگین است و انسان توان تحمل آن را ندارد و من هم دوست ندارم این خبر تکثیر شود اما متاسفانه چنین اتفاقی رخ داده است.

نماینده لرستان گفت: دختران و فرزندان ایران همگی با حجب و حیا هستند اما گاهی اوقات برخی از افراد دست به کارهایی می‌زنند که این اتفاقات تلخ را رقم می‌زنند که بسیار تأسف‌بار است. واقعاً این غم آن‌قدر بزرگ است که زبان از بیان آن قاصر است.

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