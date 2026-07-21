دیدار سفرای ایران در اتریش و صربستان با وزیر امور خارجه
سفرای جمهوری اسلامی ایران در اتریش و صربستان با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
به گزارش ایلنا اسدالله اشراق جهرمی و صادق فضلی، سفرای جمهوری اسلامی ایران در اتریش و صربستان، امروز سهشنبه در دیدارهای جداگانه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه گفتوگو کردند.
سفرای کشورمان در این دیدارها با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در وین و بلگراد، آخرین وضعیت مناسبات با کشورهای محل مأموریت، برنامههای پیشرو برای گسترش همکاریهای دوجانبه و نیز مهمترین موضوعات در دستور کار دیپلماتیک را تشریح کردند.
وزیر امور خارجه با اشاره بر اهمیت تقویت روابط با اتریش و صربستان بر تداوم دیپلماسی فعال، پیگیری منافع ملی، گسترش تعاملات سازنده تأکید کرد.